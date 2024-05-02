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飛利浦睡眠呼吸中止治療機數百宗官司 11億和解

記者張聲肇／綜合報導
俄亥俄州居民傑佛瑞·里德(Jeffrey Reed)，是飛利浦睡眠呼吸器的用戶和受害者之一。(美聯社)
俄亥俄州居民傑佛瑞·里德(Jeffrey Reed)，是飛利浦睡眠呼吸器的用戶和受害者之一。(美聯社)

飛利浦牌(Philips)睡眠呼吸中止治療器的泡棉分解後，粒子被用戶吸入身體，造成傷害，這家荷蘭製造商29日以11億元和解數百宗官司，寫下醫療器材召回史上，最高額和解金的紀錄。

飛利浦公司位於荷蘭阿姆斯特丹的總部。(美聯社)
飛利浦公司位於荷蘭阿姆斯特丹的總部。(美聯社)

飛利浦公司沒有認錯，但說和解是為了結訟案的「不確定」前景。和解金將用來賠償健康受影響的原告醫療費。執行長亞可卜斯(Roy Jakobs)說，和解協議是「重大里程碑」，讓公司繼續向前，有了更清楚的路徑。

2021年起，飛利浦公司召回了500多萬台呼吸器，但召回與修復速度太慢，美國等地的主管機構及消費者都不耐。經過三年多的談判，終於有了初步結果，和解官司的消息傳出後，飛利浦的股價驟漲35%。

本月稍早，飛利浦與美國政府達成協議，保證遵照美國要求，大幅翻修製造呼吸器的辦法，回收的機器予以換新或退費。

回收的機器多屬「持續供氧」器，讓用戶在睡眠中，仍能透過口罩或鼻罩呼吸。食藥局在網站上警告消費者， 吸入泡沫綿的粒子，可能會頭疼、氣喘、過敏，甚至更嚴重。

食藥局2021年秋季視察飛利浦公司的費城辦公室時，發現不少問題，例如，電子郵件顯示，該公司召回產品前六年，就獲警告這項產品有問題。

藥局 費城 口罩

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