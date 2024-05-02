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新墨州「吸血鬼美容」3女染愛滋 無證診所業主遭起訴

編譯尤寶琪／綜合報導
影視名人金卡黛珊公開承認接受「吸血鬼美容」，吸引許多人仿效。(歐新社)
影視名人金卡黛珊公開承認接受「吸血鬼美容」，吸引許多人仿效。(歐新社)

聯邦衛生官員表示，三名女性在新墨西哥州一家無證醫療美容診所，接受「吸血鬼美容」(vampire facial)療法後，被診斷出感染愛滋病毒(HIV)；這三起病例被認定是有紀錄以來，第一起透過使用針頭的美容手術感染愛滋病毒的病例。

電子顯微鏡下的HIV病毒。(美聯社)
電子顯微鏡下的HIV病毒。(美聯社)

新墨西哥州衛生廳(Department of Health)是在2018年夏天收到通知，說一名40多歲的女性，在沒有已知危險因素下，確診愛滋病後，開始對這家醫美診所進行調查。

該診所在2018年秋季關門，業主也因無證行醫而遭起訴。

什麼是「吸血鬼美容」？

這種療法的正式名稱是高濃度血小板血漿微針手術(platelet-rich plasma microneedling procedure，PRP)，是一種靠注射高濃度血小板血漿和臨時玻尿酸真皮填充劑，無須手術就可使臉部皮膚恢復彈力的療程。而其填充劑的主要成分，是從患者自己血液分離出來的高濃度血小板血漿，因此被戲稱為「吸血鬼美容」。

為何許多人趨之若鶩？

高濃度血小板血漿據悉可以促進新皮膚細胞的產生、促進膠原蛋白的生長並增加彈性蛋白，使肌膚看起來更明亮，臉部線條更明確，減少皺紋與痘疤並讓膚質更細膩豐潤。由於諸如金卡黛珊(Kim Kardashian)等名人公開承認接受「吸血鬼美容」，因此吸引許多人效尤。

PRP還有其他應用嗎？

PRP療法在醫學上最初主要用於植骨(Bone Graft)和骨關節炎(osteoarthritis)治療，後來才在美容治療中大受歡迎。

史丹福大學皮膚病學臨床教授拉曼(Zakia Rahman)表示，這種手術雖有助於毛髮生長，但其用於恢復青春的療法尚未獲得聯邦食品藥物管理局(FDA)的核准。

PRP治療有什麼風險？

未經消毒的注射器上和受汙染的血液，是眾所周知的愛滋病毒傳播風險。儘管聯邦疾病防治中心(CDC)報告指出，新墨西哥州的案例是第一起涉及醫療美容服務業的感染紀錄。

許多流行的美容美容療程，也都會用到針頭，例如注射消除皺紋的肉毒桿菌和用於豐唇的填充劑；紋身也會使用到針頭。

新墨西哥州 聯邦疾病防治中心 史丹福大學

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