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美制裁援烏企業 20家中港公司名列清單

記者陳湘瑾／即時報導
美國財政部1日就俄羅斯對烏戰爭宣布新一輪制裁，清單名列近300個項目。（路透）
美國財政部1日就俄羅斯對烏戰爭宣布新一輪制裁，清單名列近300個項目。（路透）

美國財政部1日就俄羅斯對烏戰爭宣布新一輪制裁，清單名列近300個項目，其中有20家中國和香港的公司。路透指出，在華盛頓對俄羅斯的制裁中，這是迄今針對中國企業最廣泛的一次行動。

根據美國財政部新聞稿，此次制裁是針對俄羅斯的軍工基地和生化武器計劃，以及幫助俄羅斯獲得武器或國防關鍵生產的第三國公司和個人。

制裁名單涉及國家包括亞塞拜然、比利時、中國、俄羅斯、土耳其、阿拉伯聯合大公國和斯洛伐克，領域包含衛星導航、船運和無人機採購等。

一位國務院資深官員告訴路透記者，中國對俄羅斯提供物資，是美國國防部和政府高層關注的焦點，「原因很簡單，中國是俄羅斯國防工業基礎關鍵零件的主要供應商，而俄羅斯正使用這些零件對俄羅斯發動戰爭。」

據路透報導，中國駐華盛頓大使館發言人劉彭宇1日回應，政府根據法律和法規監督兩用物品的出口，「中俄之間的貿易和經濟互動符合世界貿易組織的規則和市場原則。中方堅決反對美國的單方面制裁。」

美國國務卿布林肯4月26日曾表示，「若中國援助俄羅斯軍事零件的情況持續未改善，美方會針對超過一百個中國企業予以經濟制裁，也準備好要付諸行動。」

根據中國外交部網站，中國外交部發言人林劍4月29日於例行記者會稱，中國企業遭制裁是對中俄正常經貿往來進行無端指責，「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，沒有做任何拱火澆油和趁機漁利的事情。」

俄羅斯 財政部 國務院

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