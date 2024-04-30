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托兒費太貴 低學歷母親被迫離職

編譯盧炯燊／綜合報導
勞工部的研究發現，全國只有不到50個郡的中等收入水平家庭，得以能夠以「負擔得起」的價格獲得託兒服務。(美聯社)
勞工部的研究發現，全國只有不到50個郡的中等收入水平家庭，得以能夠以「負擔得起」的價格獲得託兒服務。(美聯社)

在美國，優質的托兒服務費用昂貴，每月收費約為2000元，而且等候名單很長；即使最便宜的選擇也需1600元，政府提供的援助有限，有時則根本找不到日間托兒中心，迫使許多身兼職業婦女的母親，不得不辭去工作來承擔照顧孩子的責任。

美聯社在分析人口普查數據後現，對於沒有大學學歷的母親來說，不但沒有帶薪休假，甚至一天不工作就等於這一天沒有收入，當她們找不到托兒服務時，往往就要辭職回家帶孩子。

美聯社採訪了全國各地多位母親，分享了她們面對託兒服務不足及其高昂費用時，如何感到挫折；被迫離開職場，又如何被剝奪了她們的目標感，甚至陷入財務困境。

麥迪遜威斯康辛大學社會學家卡拉科(Jessica Calarco)表示，在全職媽媽中，有不成比例的人被趕出了勞動市場，因為她們的收入不足以支付托兒費用。

她的研究發現，75%的全職媽媽的家庭收入低於5萬元，甚至有一半的家庭收入低於2.5萬元。

而高昂的托兒費用，甚至連擁有大學學位的婦女，職業生涯亦同樣受到影響。

根據聯邦衛生部的定義，所謂「負擔得起」的託兒服務，係指費用不超過家庭預算的7% 。但勞工部的研究發現，全國只有不到50個郡的中等收入家庭，得以能夠以「負擔得起」的價格獲得託兒服務。

研究也指出，兒童照護費用與全職婦女數量之間也存在關聯，當托兒費用的中位數上漲10%時，婦女勞動力就下降1% 。

部分家庭即使有能力負擔托兒費用，但在尋找托兒服務時也要付出大量時間和精力。一位從事傳播工作的全職媽媽說，早在懷孕5個月時就找到一家優質托兒所，但女兒出生18個月了，仍在等候名單上。

受訪的婦女們，都批評政府沒有採取措施來填補托兒問題的缺口。

新罕布夏一所日間托兒中心的學童在野外上自然課。在美國，優質的託兒服務費用昂貴，每...
新罕布夏一所日間托兒中心的學童在野外上自然課。在美國，優質的託兒服務費用昂貴，每月收費約為2000元，而且等候名單很長，迫使許多身兼職業婦女的母親，不得不辭去工作來承擔照顧孩子的責任。(美聯社)

勞工部 人口普查 預算

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