移民自寮國的抗癌患者中13億樂透 會分一半給朋友

美國俄勒岡州波特蘭46歲寮國移民程查理月初和友人集資購買的威力球奪得頭獎13億美元，他抗癌已經8年，上周才結束最新一輪化療。圖為程查理笑容滿面領獎。(美聯社)

紐約郵報報導，美國威力球樂透日前結束連續41次槓龜，在俄勒岡州開出13億美元頭獎，如今幸運兒身分曝光，是住在波特蘭的46歲寮國移民 程查理（Cheng “Charlie” Saephan），他抗癌8年，上周才結束最新一輪化療，他透露兌獎第一件事是買房。

程查理和37歲妻子決定稅後一次領走4.22億美元，其中一半會分給55歲趙姓女友人，她當時出資100美元和程查理一起買威力球。

程查理29日出席領獎開心表示很感恩能中大獎，以後家裡生活和自己的醫療都能獲得保障，他可以找個好醫生治病。

程查理罹患癌症 已經8年，不清楚還有多少時間能花這筆錢，不過可以確定的是，兌獎後第一件事是在波特蘭置產，而且以後還要繼續玩樂透，「說不定我會再次受到幸運眷顧」。

程查理回想，買好樂透那天還傳訊息給趙女，開玩笑說：「我們是億萬富翁了」，沒想到笑話會在隔天美夢成真。

根據美聯社，程查理出生在寮國，來自勉族家庭，許多勉族曾在越戰期間協助美軍，後來大量逃往泰國 以免遭到報復。程查理家也差不多，在1987年搬到泰國、1994年移民美國，現在他在一間航空工程公司擔任機械師。