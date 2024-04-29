員警招募增加 創4年新高 大都會仍不足

洛杉磯警察學校剛畢業的生力軍。調查顯示2023年各地警察部門首次報告招募全職員警人數增加，然而大都會區依然警力不足。(美聯社)

自2020年新冠疫情 在美爆發、接著明尼蘇達州男子佛洛伊德(George Floyd)命案導致警力大量流失後，華府智庫「警察執行研究論壇」(Police Executive Research Forum，PERF)調查顯示各地警察部門首次出現全職新進員警人數增加，然而多個大都會 區依然警力不足。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，PERF的調查共有214個執法機構回應，2023年總計受聘的警察人數是過去四年最多，而辭職或退休 的人數更少。PERF執行董事韋克斯勒(Chuck Wexler)表示，過去四年是美國警務充滿挑戰的一段時間，現在終於開始好轉，但總體來說還未走出困境。

調查顯示，雖然中小型執法部門的宣誓員警人數較2020年1月增加，但大型部門仍比當時低5%以上。此外辭職人數整體下降20%以上，從2022年近6500人到2023年下降至低於5100人，但仍比2020年疫情初期的4000餘人更多；人數不到50名的小型部門還是有高辭職率和退休率的問題。韋克斯勒稱調查只關注數字增減，因此很難說這些員警僅是離開原部門，或完全放棄警察行業。

許多執法部門都開始祭出各種措施挽留人力，如大型單位已提高員警薪資或提供激勵措施，像是調動獎金，但即使是薪資較高的部門都難以補足人手。小型部門更無法拿錢留人，至少有十幾個小型警局已經關閉，靠州或郡警局來維持治安。韋克斯勒認為不是一切都與錢相關，而是警員們如何看待這份工作以及是否受到支持，像西岸警察部門支付高達六位數的年薪還是難招到人。

也有很多部門翻新審查申請要求和流程，韋克斯勒說像是允許可見紋身、衡量過去財務狀況、加速背景調查都是有意義的，但絕對不能為了招人而降低學歷或其他標準。