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網球選手的三角戀情「挑戰者」 周末票房吸金1500萬

編譯陳韻涵／綜合28日電
女星千黛亞和兩位帥哥麥克費斯及喬許歐康納主演的運動浪漫愛情片「挑戰者」，本周末賣座1500萬元，穩坐票房冠軍。(路透)
女星千黛亞和兩位帥哥麥克費斯及喬許歐康納主演的運動浪漫愛情片「挑戰者」，本周末賣座1500萬元，穩坐票房冠軍。(路透)

周末票房從球場打到情場，運動浪漫愛情片「挑戰者」(Challengers)吸金1500萬，穩坐票房冠軍。

女星千黛亞(Zendaya)在「挑戰者」中化身極有天賦的前網球選手，周旋在麥克費斯(Michael Faist)和喬許歐康納(Josh O'Connor)飾演的男主角之間，這部由義大利導演盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)執導的原創電影在美國與加拿大3477家戲院上映。

亞馬遜米高梅工作室(Amazon MGM Studios)電影發行負責人威爾森(Kevin Wilson)說：「我們顯然對(票房)數字非常、非常滿意，看著人們進場觀影讓人振奮。」 

女性觀眾占買票人數的58%且年齡層普遍下降，其中41%的觀眾年介18歲到24歲。

IMAX在內的大銀幕票房收入約占首周末票房收入的40%，Deadline雜誌的PostTrak出口民調顯示，55%的觀眾自述因為千黛亞才買票看「挑戰者」；本周末，千黛亞主演的另一部IMAX重映電影「沙丘：第二部」(Dune: Part Two)票房收入直逼200萬元，占整體票房約26%。

「挑戰者」講述網球運動員之間激情和競爭的三角戀情，評價普遍不錯，在爛番茄(Rotten Tomatoes)獲得88%高分，首映當天的CinemaScore評分為B+。

盧卡格達戈尼諾的上一部電影「骨肉的總和」(Bones and All)也是由千黛亞和「沙丘」男主角提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)擔綱演出，電影票房收益為1520萬元。

到了下周三，「挑戰者」預料會超越盧卡格達戈尼諾執導的「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name，1800萬元），成為他最賣座的電影。

周末票房亞軍是基督教電影「無名英雄」(Unsung Hero)，這部根據史摩邦尼(Smallbone)家族真實故事改編的電影敘述這家的孩子在鄉村音樂領域崛起的故事，電影在2832個電影院上映，票房收入780萬元。

「無名英雄」僅耗資600萬元製作，卻在CinemaScore締造罕見的A+成績，爛番茄評分為100%。

義大利 電影院 民調

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