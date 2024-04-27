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地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

記者張聲肇／綜合報導
佛州房地產公司多托利集團創辦人多托利奉勸屋主不要做四件事，否則房子在一年內就會貶值。(Dotoli Group)
佛州房地產公司多托利集團創辦人多托利奉勸屋主不要做四件事，否則房子在一年內就會貶值。(Dotoli Group)

佛州羅德岱堡房地產公司多托利集團(Dotoli Group)創辦人多托利(Josh Dotoli)奉勸屋主不要做四件事，否則房子在一年內就會貶值。多托利創立的房屋銷售公司，業務量在全國名列前茅，因此，這位專家的看法不容小覷。

究竟哪四件事不能做呢？

第一，太個人化。例如，浴室的主色調是你認為很前衛、很流行的粉紅色，客廳沙發後面的壁畫，是最流行的塗鴉。記住，你在賣房子，不是買房。

多托利說，「高度個人化的裝修或設計，像是獨特的油漆顏色、非傳統的式樣、太過小眾市場的特色，都會縮小房子對潛在買主的吸引力。重要的是，要在個人風格和廣大的市場之間，取得平衡。」

第二，忽視外觀的吸引力。買主瞧見你房子的外觀，就會對整個房子留下不可磨滅的印象。因此，如果前院的庭園設計亂七八糟，屋角的發霉積水骯髒映入眼簾，人家自然會想：屋內是否也是這麼髒亂破爛？

第三，超乎你能力的「自己動手」整修。有線電視頻道HGTV上，翻新房屋好像很簡單，這不表示你自己實際動起手來也能夠做得那麼漂亮。自己動手，確實是省錢又替房子增值的好辦法，但草草了事做成半調子、結果不但不能省錢，還會影響房屋價值。

多托利說，「自己動手是可以省錢，但外行人裝修反而會降低房子的價值。工法不及格，抄捷徑走近路，往往會造成問題，事後反而要花更多時間、勞力和金錢，才補救得過來」。

第四，未做好節能改善。如今幾乎每位買家都十分重視房子的能源帳單，因此屋內設備是否節能、是否符合環保，也是考慮的重點。就這點而言，屋主如果什麼都不做，也會讓房子貶值。

有線電視頻道HGTV的實境節目中，翻新房屋好像很簡單，但自己實際動起手來卻是另外...
有線電視頻道HGTV的實境節目中，翻新房屋好像很簡單，但自己實際動起手來卻是另外一回事，而且往往不但不能省錢，還會影響房屋價值。(美聯社)

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