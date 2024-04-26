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母為自閉兒打造「童話仙屋」 成熱門景點

編譯周靜芝╱綜合報導
在南山保護區參加活動的小仙女們。（取材自臉書）
在南山保護區參加活動的小仙女們。（取材自臉書）

68歲的歐吉布薇（Therese Ojibway）當年為了讓自閉症兒子在自然中感受更多有趣的小驚喜，13年前開始在新澤西州米爾本（Millburn）的南山自然保護區（South Mountain Reservation）打造「仙屋」，在她與志工們的努力下，如今80餘座有如童話中的小屋已成為熱門遊覽勝地。

華盛頓郵報報導，歐吉布薇說，當時她在樹林裡健行，發現幾根樹枝自然纏繞在一起，像是小仙女的鞦韆。這讓她憶起小時候在後院製作的迷你家具，並想到兩歲便被診斷出患有自閉症的兒子克雷格（Clinton Craig）；母子倆經常在占地2110英畝的保護區附近步行，探險並鍛鍊身體。當年10歲的克雷格，在自然中格外感受到快樂與自由。

歐吉布薇表示，為了給兒子製造一些小驚喜，她會用地上撿的枯樹皮做個小沙發、加幾個苔蘚墊子，然後將它塞進樹洞裡；在隨後的幾個月裡，她開始慢慢擴大規模，利用周圍的天然材料打造「仙屋」。

仙屋的迷你家具。（取材自臉書）
仙屋的迷你家具。（取材自臉書）

隨著迷你「仙境」的日漸成長，歐吉布薇覺得應該告訴南山保護區的人自己在做什麼。2011年，她找到了為埃塞克斯郡（Essex County）公園維護保護區步道的志工組織「南山保護協會」（South Mountain Conservancy）；該組織同意她繼續建造她的「魔幻森林」，但是「仙屋」僅限於拉威河（Rahway River）步道起點的半英里範圍。

志工們甚至開始為「仙境」貢獻各具巧思的迷你小物。13年來，他們共建造了80多座「仙屋」，隱身在如今被稱為「南山仙蹤步道」（South Mountain Fairy Trail）的樹林間。

歐吉布薇的丈夫於2022年去世，她與兒子決定搬到密西根州與家人同住。她說，她擔心是否會有人願意接手成為「仙蹤步道」的守護者，使這裡成為民眾遊覽的景點；但是兩位女性志工表示願意，讓歐吉布薇喜出望外。63歲的志工貝絲‧凱利說，她很自豪能繼承歐吉布薇的「仙境」，因為這有助於吸引更多孩子走入森林，「我們想讓魔法繼續傳承下去」。

南山保護區的「仙境」。(取材自臉書）
南山保護區的「仙境」。(取材自臉書）

新澤西州 密西根州 華盛頓郵報

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