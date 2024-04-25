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在貧窮線擺盪 不符社福援助資格 3600萬家庭無助

編譯廖振堯／綜合報導
聯邦貧窮線未依各地生活成本差異調整。休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）
聯邦貧窮線未依各地生活成本差異調整。休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

自2010年以來，低於美國人口普查局(U.S. Census Bureau)規定之聯邦貧窮線的家庭比率幾乎沒有變化，但研究人員指出其實有一大批人口夾在中間：他們收入不足以支付居住地區的基本生活開支，卻又高於貧窮線而無法獲得社福援助，而且這類人口還在快速增長，估計已超過3600萬個家庭。

華爾街日報報導，社服熱線211的工作人員亦說生活在貧窮線附近的人，可能比聯邦貧窮線顯示的人數更多。全國200多個熱線211中心大約一半由非營利組織「聯合勸募」(United Way)營運，他們將這類人群稱為「ALICE」，也就是「有工作但資產有限、收入受限」的人(Asset Limited, Income Constrained, Employed)。該組織表示，2021年(有數據的最近一年)約有29%、即3600萬美國家庭符合標準，比2010年增加18%。初步數據顯示同樣趨勢持續到2022年。

康州聯合勸募(United Way of Connecticut)主席貝茲(Lisa Tepper Bates)直言「聯邦貧窮線就是垃圾」，大眾如此憤怒的部分原因就是他們掙扎求存，感覺社福系統沒有幫助他們。

目前四口之家的聯邦貧窮線為年收入3萬1200元，但康州聯合勸募估計該州最低生存預算高達12萬6000元。該組織依當地住房、食品雜貨、育幼、醫療保健、交通、技術和稅收成本，為美國每個郡縣計算ALICE生存預算。

儘管人口普查局每年都會根據勞工部的消費者物價指數(CPI)提高貧窮線，但一些專家表示數學不能反映許多現實財務。比如「家庭總收入的三分之一花在食品上」的核心假設，與家庭平均預算最高比率為房租房貸的事實不一致。且聯邦貧窮線未依各地生活成本差異調整，如康州等高生活成本州的居民因此權利受損。

戴維斯加州大學(UC Davis)經濟學教授佩奇(Marianne Page)表示，新冠疫情時期的福利在通膨飆升前期為許多家庭緩衝，但現在人們的情況更糟，「即使許多指標顯示經濟表現良好，通膨和疫情福利退場終究會影響家庭購買必需品和服務的能力。」

收入不足以支付居住地區的基本生活開支，卻又高於貧窮線而無法獲得社福援助的家庭已超...
收入不足以支付居住地區的基本生活開支，卻又高於貧窮線而無法獲得社福援助的家庭已超過3600萬戶。圖為西雅圖舉行牙科義診活動。（路透）

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