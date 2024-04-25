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雇主發現：提供托育服務 最能留下員工

編譯潘勛／綜合報導
雇主發現，提供幼兒托育服務，很能解決員工辭職他就的問題。（歐新社）
雇主發現，提供幼兒托育服務，很能解決員工辭職他就的問題。（歐新社）

愈來愈多員工高流動率行業的雇主發現，提供幼兒托育服務，很能解決員工辭職他就的問題；餐廳、倉儲及工廠老闆都與臨時照護業者簽約，另想方設法讓員工就近取得照護，還認為這些支出，比起重新招人、訓練所花的成本，真是太划算了。

華爾街日報(WSJ)報導，據「人力資源管理協會」(Society for Human Resource Management)對4217家公司進行的員工福利調查得知，2023年有32%的公司表示，給員工臨時托兒福利，比2019年的26%來得高。

自20世紀下半葉女性大批進入勞動大軍以來，兒童照護這個問題一直讓美國勞工苦惱。員工出於照料小孩而離職，長期以來也讓雇主頭疼，而且自新冠疫情以來，這類問題更加惡化。

今年3月，勞動參與率為62.7%，比2020年2月疫情前的水準，要低0.6個百分點。公司行號已加薪吸引員工，相形更廣的勞工，替藍領加的最多。只是就吸引更多人回到勞動大軍，進展還是緩慢。

疫情期間，快遞公司優必速(UPS)開始提供臨時托育服務，給加州拉斯羅普市(Lathrop)分類機構的約300名夜班員工；在美雇用員工41萬4000人的優必速表示，已擴大該福利給俄亥俄、賓州另兩家機構。

在優必速拉斯羅普做夜班，稽查包裹尺寸的麥昆(Danielle McQueen)表示，一般時節她的女兒生病，都得請假照顧，通常得請假約一周，現在送去托育；她表示這一點是加分、留在現職的小誘因。

優必速的高層表示，這項福利減少請假，員工的流動率也降低；集團人力資源總裁麥卡斯克(Danelle McCusker)，以前當人父母的請假，都覺得有些尷尬不好意思。

許多已開發經濟體都補貼兒童照護，跟美國不一樣；美國大致上把這個燙手山芋扔給雇主及企業。按經濟合作開發組織(OECD) 可得的2019年數據，美國給的每名幼兒補貼為900元，相形之下法國為9000元、瑞典為1萬6100元。

拜登政府要求依晶片法申請聯邦貸款的半導體業者，都要提出計畫，提供負擔得起的孩童照護給員工 ；聯邦政府另呼籲要提高聯邦經費，免費提供學前兒童照顧。

優必速的高層表示，提供臨時托育服務不但減少員工請假，員工的流動率也降低。（路透）
優必速的高層表示，提供臨時托育服務不但減少員工請假，員工的流動率也降低。（路透）

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