本田汽車無故急剎車案申訴破千 調查升級

本田熱銷的2018年CR-V休旅車，被點名會自動緊急煞車。(美聯社)

消費者投訴本田 (Honda )汽車會無故啟動自動緊急煞車，聯邦機關收到千餘件投訴案例後，已於2022年2月立案調查。全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)17日宣布調查行動升級為「工程分析」(engineering analysis)，但尚未決定是否召回修理(recall)。

美聯社報導，共計1294件申訴案絕大多數來自消費者投訴，某些案件則透過車商提出反應；將近300萬輛本田汽車備有疑似出現問題的自動緊急煞車裝置。

「工程分析」通常是宣布召修之前的最後步驟，意味可能涉及設計瑕疵或機制故障。NHTSA將評估自動煞車問題發生頻率以及潛在的安全風險。

據消費者投訴，即使行進途中沒有任何障礙物出現，碰撞預警系統(Collision Mitigation Braking System，CMBS)還是會自行啟動，導致車禍風險增加。NHTSA共計收到47件車禍投訴，人員受傷的投訴則有112例。

被點名發生自動緊急煞車系統問題的包括本田最熱銷的兩種車款：2017到2022年出廠的CR-V小型休旅 車，以及2018至2022年分的雅哥(Accord)中型轎車。

NHTSA資料顯示，本田指出，某些消費者可能對系統功能、使用限制了解不當。消費者在投訴事由中說，把車子帶回車商請求檢查，但問題卻無法再次出現，車商員工則說類似的煞車狀況屬於系統正常範圍。資料顯示，某些消費者反應說問題一直存在。

本田發表聲明表示將持續配合NHTSA調查碰撞預警系統，同時也將持續內部調查。