服用熱門減肥藥恐致自殺？ 歐美審查：沒證據顯示有關

部分第二型糖尿病和肥胖症患者表示，在使用「胰高糖素样肽-1」(glucagon-like peptide-1，GLP-1)類藥物期間，會產生自殺念頭。(路透)

諾和諾德(Novo Nordisk)的司美格魯肽(Semaglutide，商品名胰妥讚及Wegovy)去年開始流行後，一些患者表示使用期間會產生自殺念頭。美國和歐洲衛生機構審查後認為，沒有證據顯示自殺或自殘的想法與司美格魯肽有關。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，歐洲藥品管理局(European Medicines Agency，EMA)經過九個月的審查後，15日指出「現有證據並不支持「胰高糖素样肽-1」(glucagon-like peptide-1，GLP-1)類藥物(包括司美格魯肽)與自殺想法或行為之間存在因果關係」。

美國食品及藥物管理局(FDA )今年1月也得出類似的結論，認為兩者之間沒有明確關聯；然而FDA表示不能排除可能存在的微小風險，因此將繼續調查。截至2023年12月，FDA通報系統已收到157份據稱自殺念頭源於胰妥讚(Ozempic)的報告、18份歸因於Wegovy的報告，皆為GLP-1藥物。

諾和諾德聲稱，只要使用正確、在有執照的專業醫療人員護理下服用，GLP-1藥物的安全性和有效性就沒有問題，並表示將繼續監測不良反應報告，也會與FDA合作完成審查。

FDA要求任何作用於中樞神經系統的慢性體重管理藥物，都應附上有關可能造成自殺念頭的警語。Wegovy於2021年獲准用於減肥後，便依規定附上警告；胰妥讚則只被批准用於治療第二型糖尿病，儘管現在常用於減肥，但毋須附加警告。

「自然醫學」(Nature Medicine)期刊在1月的一項研究，分析近160萬名第二型糖尿病患者和超過24萬名肥胖症患者的醫療紀錄，發現服用司美格魯肽出現自殺念頭的可能性比服用其他減肥或糖尿病藥物的人低73%。