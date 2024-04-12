雙頭連體姊妹其中一人已婚 「三人行」和樂融融

連體雙胞胎姊妹艾比（左）和布列塔尼‧亨塞爾上個月底透過社群媒體，公開艾比已經結婚的消息；兩人身穿著無袖婚紗，與艾比的丈夫鮑林在婚禮上合影，並跳第一支舞。(Abby Brittany Hensel Facebook)

連體雙胞胎姊妹艾比和布列塔尼‧亨塞爾(Abby and Brittany Hensel)3月29日透過抖音TikTok 帳號「@abbyandbrittanyhensel」發布影片，公開艾比已經結婚的消息；另外，臉書 的「布列塔與艾比」(Britt And Abby)帳號也更新頭貼，公開資訊顯示，這是她們過去十年來首度更新臉書資訊。

亨塞爾姊妹的TikTok影片顯示，兩人身穿著無袖婚紗，與艾比的丈夫鮑林(Josh Bowling)在背板前合影，並跳第一支舞。

這對姊妹1996年首度在脫口秀女王歐普拉(Oprah Winfrey)的節目中現身，隨即引起各界關注，之後TLC旅遊生活頻道於2012年為她們開闢實境節目「艾比與布列塔尼」(Abby and Brittany)，紀錄兩姊妹求學、交友、求職、駕車、騎機車、赴歐洲旅行等生活大小事。

這對雙胞胎在單一季八集的「艾比與布列塔尼」開播第一集便說：「打從我們出生以來，人們就對我們充滿好奇，原因顯而易見。但我們的父母從不讓我們以此為藉口，因此我們從小就相信，我們可以做任何我們想做的事。」

兩人在明尼蘇達州出生、成長，節目播畢時，兩人剛從大學畢業並取得教育學位，目前也在明州教導國小五年級的學生。

亨塞爾姊妹和鮑林一同出遊。(Abby Brittany Hensel Facebook)

公開紀錄顯示，現年34歲的艾比在2021年與退役軍人、護理師鮑林結婚；鮑林的臉書顯示，一家人喜歡在大自然環境中健行、冰淇淋，和滑雪胎(雪地甜甜圈)。

艾比和布列塔尼是雙頭連體雙胞胎，共享血液和腰部以下的所有器官；艾比控制右手、右腳，布列塔尼控制左手、左腳。

兩人1990年出生時，雙親考量風險後決定不做分割手術；當時醫生認為，兩人術後都存活的機率渺茫。

她們的父親麥克(Mike Hensel)2001年接受「時代」雜誌採訪時說：「要怎麼在兩者之間做出選擇？」

統計數據顯示，約20萬名活產嬰兒中，只有一對連體嬰。

費城 兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)表示，約70%的連體雙胞胎為女嬰，其中大多死產，胎兒與產婦分離後無法呼吸或失去生命跡象。

在2003年紀錄片「連體終生」(Joined for Life，暫譯)中，她們的母親帕蒂(Patty Hensel)表示，兩個女兒想要有孩子，「這或許是可行的，相關器官確實可以發揮功能。」

布列塔尼當時說：「我們會當媽，但還沒有考慮過當媽會如何；我們(當初)才16 歲，不用考慮這些。」