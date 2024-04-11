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占48% 不考慮買電動車的人變多了

編譯尤寶琪／綜合報導
圖為經銷商販售特斯拉Model 3。(路透)
圖為經銷商販售特斯拉Model 3。(路透)

根據最新蓋洛普民調(Gallup)，相較2023年，2024年表示不考慮購買電動車(EV)的美國人變多了。

蓋洛普民調發現，48%受訪者表示，不會考慮購買電動車，比2023年表示不考慮買電動車的41%受訪者，增加了7個百分點；根據這項最新調查，35%受訪者表示可能會考慮買一輛電動車，較2023年的43%下滑；9%受訪者表示正認真考慮購買一輛電動車，2023年則有12%的人表示正認真考慮買一輛。

這項最新民調還發現，自稱擁有電動車的美國人比率在2024年略有上升，共有7%受訪者表示擁有一輛電動車，2023年則只有4%的受訪者表示擁有一輛電動車。

根據拜登政府在3月訂定的新規定，預計到2032年，市場上56%的新車都會是電動車；雖然該規定並未強制要求改用電動車，但卻給汽車製造商旗下車隊設定了車商在不增加電動車或其他低碳汽車比率的情況下，難以達到的新汙染標準。

前總統川普和共和黨則都強烈反對，在未來十年向電動車轉型的努力；川普更是加大了對電動車的攻擊力度，而共和黨議員則誓言要扭轉拜登總統的新規定。

根據蓋洛普民調，民主黨人更可能表示考慮購買電動車，有15%受訪者表示正在考慮購買一輛中，46%受訪者表示可能考慮購買一輛，9%的人表示已經擁有一輛電動車，27%的人表示不考慮購買電動車。

共和黨人則更可能反對購買電動車；根據民調，有高達69%的受訪者表示不會購買電動車，22%的人表示可能會考慮購買一輛，只有2%的人表示他們正在認真考慮。

今年較少美國人表示考慮購買電動車。圖為一輛電動車在充電。(歐新社)
今年較少美國人表示考慮購買電動車。圖為一輛電動車在充電。(歐新社)

電動車 民調 共和黨

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