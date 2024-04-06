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新墨州闢路 挖出8200年前石器

編譯潘勛／綜合報導
新墨西哥州霍蘭德空軍基地的第49工兵中隊最近在基地範圍內開闢道路時，無意間挖掘到一處考古遺址，據估年代距今有8200年之久。(霍蘭德空軍基地官方臉書)
新墨西哥州霍蘭德空軍基地的第49工兵中隊最近在基地範圍內開闢道路時，無意間挖掘到一處考古遺址，據估年代距今有8200年之久。(霍蘭德空軍基地官方臉書)

新墨西哥州霍蘭德空軍基地(Holloman Air Force Base)的第49工兵中隊(49th Civil Engineer Squadron)最近在基地範圍內闢路時，不意挖掘到一處考古遺址，據估年代距今有8200年之久。

華盛頓時報(Washington Times)報導，該遺址就埋在鄰近的白色砂丘裡，其中有大約70多項殘留物，讓工兵們得以窺見新墨西哥州古代居民的生活。

工兵中隊文化資源管理人古巴(Matthew Cuba)3月21日公布新聞稿指出，古代遺物當中，有各種石片工具，還有罕見的古代磨石，憑以得知珍貴的線索，了解過去人類的活動；部隊官兵還出土一系列爐灶，還殘留有豆科灌木的木炭，這項發現本身就有巨大意義。

這次出土的古代遺物當中，還有罕見的古代磨石，是了解過去人類活動的珍貴線索。(霍蘭...
這次出土的古代遺物當中，還有罕見的古代磨石，是了解過去人類活動的珍貴線索。(霍蘭德空軍基地官方臉書)

遺址的先民歸類為「採集漁獵往農耕定居」(Paleo-Archaic)時期。按國家公園局(National Park Service)解釋，這個詞彙指的是當地人類社區由採集漁獵往務農轉變，靠範圍很廣的食物維生的第一期階段。

古巴1日對「聖塔菲新墨西哥人報」(Santa Fe New Mexican)表示，因為沙漠侵蝕環境，所以當時能留下來的完整遺址非常少，所以這次發掘很重要。這個遺址完整程度很高。

聖塔菲新墨西哥人報表示，工兵中隊把最新發現的考古遺址，命名為「哥摩拉克俯瞰」(Gomolak Overlook)，紀念隊上前一位文化資源管理人。

霍蘭德空軍基地範圍內有400多處考古遺址。

第49工兵中隊環保主任多爾頓(Scott Dorton)表示，國防部管理大片土地，包括「白沙國家公園」(White Sands National Park)到霍蘭德基地之間的地區，無意之間保護好許多考古資源，有些已建檔，另些還沒有。

新墨西哥州 古巴 國防部

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