LED車頭燈太亮、干擾視線 不少駕駛不滿

許多駕駛不滿LED車頭燈變得太亮，干擾視線。圖為車展新車的一對車燈。(路透)

約15年前新車出廠開始配備LED車頭燈並越來越受歡迎，因為照明量強、更為耐用。據國際汽車工程師學會(Society of Automotive Engineers International)，2020年美國新車有54%配備LED燈；TrendForce分析指出2023年已增長至76%。隨之而來的是駕駛的不滿：車頭燈變得太亮，危及視線。

華爾街 日報報導，住在華盛頓州、67歲的退休 護士班菲爾德(Barbara Banfield)說現在每三輛車就有一輛是LED頭燈，現在夜間開車時不得不戴著特殊的防藍光眼鏡，感嘆「一些舊車依然是漂亮的黃色小車頭燈，根本不會打擾你。」

除了汽車駕駛，LED燈在單車愛好者之間也不受歡迎，有些人會戴LED頭燈或安裝在自行車前把。前職業自行車手和奧運選手克魯茲(Tony Cruz)說，最糟的是兩個都裝，但不調好正確角度。他有一次騎車以為對向的刺眼亮光是機車甚至是火車，結果只是路人隨意騎著電動單車。

擁護者則大讚，LED燈能讓他們更容易看到行人或路況。亮度不是問題，前燈指向的角度才是，每個人都應該檢查燈光對準的狀態。

紐約市 西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)教授雷伊(Mark Rea)也說，LED燈干擾一定程度上歸咎於幾何學，車頭燈未對準是眩光的主要原因。較高的車如SUV或卡車經過低座位車款時，眩光會更明顯。

雷伊指出，若廣泛採用新的主動轉向頭燈(adaptive headlights)應該可以減少眩光問題。全國公路交通安全管理局(NHTSA)2022年批准該系統，該機構負責制定車頭燈亮度規定。

但41歲的機械工程師摩根(Victor Morgan)抱持懷疑態度。他為自己的車設計一個按鈕式遮光裝置，防止身後駕駛閃光；此後摩根還在儀表板上安裝測光表，記錄至少156輛對向汽車的亮光讀數，並分析NHTSA要求的電子表格內容。他一年多來一直研究NHTSA規範，結論是：現實世界的眩光遠遠超過NHTSA規定的最大值。

NHTSA發言人透露，最近收到請願書要求規定車頭近光燈的最大光強度，目前正在審查中。