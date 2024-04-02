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鐵達尼號沉船探險隊不打撈內部物品了 聯邦政府不告

編譯潘勛／綜合報導
鐵達尼號郵輪1912年首航時撞上冰山而沉沒，1500多人喪生。圖為鐵達尼號殘骸的船首部位。(路透)
鐵達尼號郵輪1912年首航時撞上冰山而沉沒，1500多人喪生。圖為鐵達尼號殘骸的船首部位。(路透)

喬治亞州「英國皇家郵輪鐵達尼號公司」(RMST)原計畫組織探險隊，前往大西洋底拍攝鐵達尼號內部影像，撈拾沉船附近的人工製品，但可能違反把沉船視為墳場的法律。不過，現在聯邦政府已表態，應該不會控告該探險隊。

聯邦助理檢察官波特(Kent Porter)日前向一位維吉尼亞聯邦法官表示，鐵達尼號公司已修訂5月的探險計畫，大幅縮小規模。政府正在瞭解更多資訊，尚未決定新計畫是否違法。

鐵達尼號公司擁有該船隻殘骸的打撈權，原先打算進入該郵輪受損的船身，另撈拾失事現場的人造物品。鐵達尼公司表示，可能取回鐵達尼號內部物件，包括當初播送求救訊號的廣播室。

聯邦政府去年8月援引2017年法律以及與英國制定、把失事現場當成紀念館的條約，而向鐵達尼公司的探險隊興訟。鐵達尼號1912年撞上冰山而沉沒，1500多人喪生。

聯邦政府去年主張，進入鐵達尼號，實體上改動或翻動殘船，受到法律及國際條約管制。政府還擔憂，可能打攪仍存留在北大西洋洋底上的人造物或任何人類殘骸。

英國皇家郵輪鐵達尼號公司水下研究主任納爾吉歐列特去年6月搭泰坦號小型潛艇接近沉船...
英國皇家郵輪鐵達尼號公司水下研究主任納爾吉歐列特去年6月搭泰坦號小型潛艇接近沉船殘骸，因小潛艇失事而喪生。(路透)

但鐵達尼號公司去年10月表示，已大幅縮小計畫，原因在公司水下研究主任納爾吉歐列特(Paul-Henri Nargeolet)6月搭「海洋之門」旅遊公司的小型潛水艇泰坦號接近沉船殘骸，小潛艇失事而喪生。該意外共造成五人死亡。

2月RMST在呈堂文件上表示，現在打算派無人潛水器到沉船遺址，只拍船的外部影像。

RMST表示，該公司不擬再接觸沉船殘骸，也不打算試著收回人工物件或進入拍攝影像。

聯邦地區法官史密斯(Rebecca Beach Smith)承審海洋訴訟，主持鐵達尼號的打撈事宜。她13日聽審時表示，假如聯邦政府官司繼續下去，會挑起嚴重的司法問題，後果可能很深遠。

「海洋之門」旅遊公司的小型潛水艇泰坦號，去年6月搭載乘客前往鐵達尼號沉沒地點探險...
「海洋之門」旅遊公司的小型潛水艇泰坦號，去年6月搭載乘客前往鐵達尼號沉沒地點探險，結果發生意外，造成五人死亡。(路透)

聯邦政府 皇家 喬治亞州

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