電影「鐵達尼號」蘿絲救命破門板 近72萬元拍出

電影「鐵達尼號」女主角蘿絲在郵輪沉沒後,趴在一片破損的門板上得以倖存,而這片道具門板23日的拍賣會以71萬8750元天價落槌。(取材自Heritage Auctions官網)

好萊塢 史詩浪漫災難電影「鐵達尼號」(Titanic)女主角蘿絲(Rose)在郵輪沉沒後,趴在一片破損的門板上倖存,而這片道具門板日前以71萬8750元的天價落槌。

在電影中,凱特 溫絲蕾(Kate Winset)飾演的蘿絲在「鐵達尼號」沉沒後,趴上一片破損的門板上,得以漂浮在海面上等待救援;李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)飾演的男主角傑克則因大部分身軀泡在冰冷海水中,而失溫喪命。

這場拍賣 會由「海瑞得拍賣行」(Heritage Auctions)舉行,拍賣「好萊塢星球」(Planet Hollywood)餐廳、度假村和賭場集團約1600件電影相關商品,全數商品拍賣總價為1570萬元。

1984年冒險動作電影「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)中的鞭子,以52萬5000元落槌;1996年運動喜劇「王牌保齡球」(Kingpin)中的紅玫瑰保齡球,結標價35萬元;1980年恐怖電影「鬼店」(The Shining)中的斧頭,則拍出12萬5000元。

海瑞得拍賣行在聲明中表示,這項活動「超乎預期」,創下該公司電影道具和服裝拍賣的紀錄,共吸引來自全球5500多人競標。

現場拍賣在海瑞得拍賣行的達拉斯總部舉行,多名拍賣官在五天內輪番上陣,官網同步直播。

海瑞得拍賣行將「鐵達尼號」的門板道具形容為「英雄漂浮木板」,其設計依照1912年打撈上岸的著名完整殘骸仿製,包括比擬法王路易15世(King Louis XV of France)時期流行的精緻洛可可華麗花卉裝飾和滾邊。

這塊木板以9萬元起標,五分多鐘後價格起飛,來到57萬5000元,最後加上拍賣行收取的佣金,最終價格為71萬8750元。