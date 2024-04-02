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電影「鐵達尼號」蘿絲救命破門板 近72萬元拍出

編譯陳韻涵／綜合報導
電影「鐵達尼號」女主角蘿絲在郵輪沉沒後，趴在一片破損的門板上得以倖存，而這片道具門板23日的拍賣會以71萬8750元天價落槌。(取材自Heritage Auctions官網)
電影「鐵達尼號」女主角蘿絲在郵輪沉沒後，趴在一片破損的門板上得以倖存，而這片道具門板23日的拍賣會以71萬8750元天價落槌。(取材自Heritage Auctions官網)

好萊塢史詩浪漫災難電影「鐵達尼號」(Titanic)女主角蘿絲(Rose)在郵輪沉沒後，趴在一片破損的門板上倖存，而這片道具門板日前以71萬8750元的天價落槌。

在電影中，凱特溫絲蕾(Kate Winset)飾演的蘿絲在「鐵達尼號」沉沒後，趴上一片破損的門板上，得以漂浮在海面上等待救援；李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)飾演的男主角傑克則因大部分身軀泡在冰冷海水中，而失溫喪命。

這場拍賣會由「海瑞得拍賣行」(Heritage Auctions)舉行，拍賣「好萊塢星球」(Planet Hollywood)餐廳、度假村和賭場集團約1600件電影相關商品，全數商品拍賣總價為1570萬元。

1984年冒險動作電影「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)中的鞭子，以52萬5000元落槌；1996年運動喜劇「王牌保齡球」(Kingpin)中的紅玫瑰保齡球，結標價35萬元；1980年恐怖電影「鬼店」(The Shining)中的斧頭，則拍出12萬5000元。

海瑞得拍賣行在聲明中表示，這項活動「超乎預期」，創下該公司電影道具和服裝拍賣的紀錄，共吸引來自全球5500多人競標。

現場拍賣在海瑞得拍賣行的達拉斯總部舉行，多名拍賣官在五天內輪番上陣，官網同步直播。

海瑞得拍賣行將「鐵達尼號」的門板道具形容為「英雄漂浮木板」，其設計依照1912年打撈上岸的著名完整殘骸仿製，包括比擬法王路易15世(King Louis XV of France)時期流行的精緻洛可可華麗花卉裝飾和滾邊。

這塊木板以9萬元起標，五分多鐘後價格起飛，來到57萬5000元，最後加上拍賣行收取的佣金，最終價格為71萬8750元。

拍賣行發言人表示，這塊木板由親自參加拍賣的匿名人士得標；這個道具塵封倉庫20年，之前曾在佛羅里達州奧蘭多的「好萊塢星球」展出。

電影中，蘿絲在「鐵達尼號」沉沒後，趴上一片漂浮在海面上的破損門板等待救援；傑克則...
電影中，蘿絲在「鐵達尼號」沉沒後，趴上一片漂浮在海面上的破損門板等待救援；傑克則因泡在冰冷海水中，失溫喪命。(取材自臉書)

拍賣 好萊塢 凱特

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