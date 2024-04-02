網紅二手商店淘寶 3元買到Nike稀有鞋 價飆百倍

淘寶人「往前翻」在善意商店找到罕見的耐吉運動鞋款。（取材自Forward Flips抖音帳戶）

一位儉樸購物專家到「善意」(Goodwill)二手商店買東西，很快就在三元區發現一雙罕見的耐吉「空軍一號」(Nike Air Force 1)運動鞋；該鞋款全新未用，最低估價約119元，最高則是324.98元；買家估計，自己能以100元含運費轉售該罕見鞋子，不論如何，這次淘寶都算很划算。

太陽報(The Sun)報導，用戶名「往前翻」(Forward Flips)的網紅到善意商店，在店內後半區域的運動鞋桶揀選，很快就注意到一雙耐吉空軍一號運動鞋。

那雙「橙色高峰會白底」(Orange Summit White)版式的空軍一號運動鞋一下子就吸引他的注意，因為相當罕見。他還用手機拍下，橙色的耐吉廻力鏢商標清晰可見，有張小小告示寫著「1971年6月18日首用」。

這位淘寶兼鞋子達人進一步注意到，線上沒兜售這種鞋的二手貨，僅標列全新款。

「往前翻」表示，eBay上沒人販售這種二手鞋。因為供貨稀缺，他認為，這雙鞋價值可能在100元。但他上傳TikTok 的短視頻有人回應說，最多值50元。

耐吉空軍一號「橙色高峰會白底」款最後能賣多少錢，沒人曉得。但「往前翻」認為，「善意」店的標價三元，無論怎樣自己買下，都算賺了不少。

但「往前翻」一行人不是唯一在「善意」店找到罕見耐吉鞋款的幸運兒。另位尋寶網紅「Soleloco」也曾找出一雙「耐吉柯比 九號菁英低調月行者」(Nike Kobe 9 Elite Low Moonwalker)運動鞋。

Soleloco詳細說明這次賺錢的發現，最後只得手約20元。但這筆交易很值得，因為「柯比九號菁英低調月行者」新鞋至少要貴上30倍。

Soleloco指出，索取高價的賣家是因為他們的商品，都是展售樣品，不是其他人能找到、買到的「小飛俠柯比」標準款運動鞋可比。