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華盛頓州簽署新法案 保護脫衣舞者

編譯周芳苑／綜合報導
華盛頓州多數脫衣舞者都是獨立承包商，由客戶付費，每次表演都必須支付費用給俱樂部。(美蘭社)
華盛頓州多數脫衣舞者都是獨立承包商，由客戶付費，每次表演都必須支付費用給俱樂部。(美蘭社)

華盛頓州正式簽署「脫衣舞者權利法案」(Strippers' Bill of Rights)，擁護者稱，這項法案是迄今全美各州中對於成年豔舞表演者最廣泛的保護。

華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)25日簽署法案，為成人娛樂業從業人員創造更安全的工作條件，並准許脫衣舞俱樂部出售酒類。他說，從事脫衣舞工作的人都是勞動者，而所有勞動者都應在確保安全的環境中工作。

這項新法案也具體要求業者對從業人員進行培訓，以防止性騷擾、懂得辨識並提報人口走私、緩和衝突並提供急救，此外，要求現場保全人員使用鍵盤密碼進入更衣室，並在表演人員與顧客獨處的私人房間設置緊急按鈕。

法案發起人州議員芮貝加·薩爾達納(Rebecca Saldaña)聲明，脫衣舞者也是工人，應獲得與其他勞動者相同的權利和保護，包括免受剝削、販運和虐待。

華盛頓州多數脫衣舞者都是獨立承包商，由客戶付費，每次表演都必須支付費用給俱樂部。新法規定業主收費以150元為上限、或舞者表演期間收入的30%，並禁止收取未付餘額滯納金和其他費用。

華州Strippers Are Workers組織自2018年起提倡相關立法及酒類銷售。該組織活動經理麥迪遜·查克吳(Madison Zack-Wu)說，鑑於全州11家成人娛樂俱樂部對於表演者的監管存有巨大差距，因此爭取立法。

目前僅另有伊利諾州提供類似保護，2019年開始要求成人娛樂場所及相關企業制定書面的性騷擾政策。

佛羅里達州立法人員考慮立法禁止21歲以下個人在成人場所工作，法案已在州參眾議會通過，待州長德桑提斯簽署。

俄勒岡州波特蘭、加州北好萊塢脫衣舞者近年來也爭取保護。內華達州最高法院2014年裁定，拉斯維加斯一俱樂部成年舞者是正式雇員，有權享有最低工資和其他保障。

華盛頓州「脫衣舞者權利法案」簽署生效，為成人娛樂業從業人員創造更安全的工作條件。...
華盛頓州「脫衣舞者權利法案」簽署生效，為成人娛樂業從業人員創造更安全的工作條件。(美聯社)
紐約市脫衣舞俱樂部的霓虹招牌。(美聯社)
紐約市脫衣舞俱樂部的霓虹招牌。(美聯社)

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