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NBC切割麥克丹尼爾 每秒花費500元

編譯陳韻涵／綜合27日電
堅定支持川普，公開指稱2020年大選舞弊的共和黨全國委員會前任主席朗娜‧麥克丹尼爾才剛被國家廣播公司新聞網(NBC News)聘為評論員，隨即遭到解雇，但麥克丹尼爾還是可以獲得兩年合約的60萬元全額報酬。(路透)
堅定支持川普，公開指稱2020年大選舞弊的共和黨全國委員會前任主席朗娜‧麥克丹尼爾才剛被國家廣播公司新聞網(NBC News)聘為評論員，隨即遭到解雇，但麥克丹尼爾還是可以獲得兩年合約的60萬元全額報酬。(路透)

堅定支持川普，公開指稱2020年大選舞弊的共和黨全國委員會(RNC)前任主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)26日遭國家廣播公司新聞網(NBC News)解雇，凸顯2020年總統大選否定論對共和黨和媒體的影響。但麥克丹尼爾還是獲得兩年合約60萬元全額報酬。

政治新聞網站「Politico」報導，麥克丹尼爾24日才在NBC「會見新聞界」(Meet the Press)中首度亮相，但事隔兩天NBC便抵不住內外猛烈批評，決定與她切割，並因此付出高昂代價。

知情人士透露，由於麥克丹尼爾並未違反合約，預料可獲全額酬勞，即兩年、每年30萬元的報酬；換言之，她24日不到20分鐘的採訪就賺進60萬元，相當於每分鐘3萬元或每秒500元。

麥克丹尼爾政治立場鮮明，和川普關係更非比尋常，NBC卻不避諱地聘用，結果招致強烈撻伐。

麥克丹尼爾遭NBC環球新聞集團(NBCUniversal)主席康德(Cesar Conde)解聘後，她隨即與娛樂媒體的重量級律師弗里德曼(Bryan Freedman)接洽，討論訴訟選項並爭取自己的權益。

弗里德曼以代表被電視台解雇的客戶積極提訴而聞名，曾經為遭國家廣播公司(NBC)終止合約的主播梅根‧凱莉(Megyn Kelly)爭取到約3000萬元賠償。

此外，紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)的胞弟克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)2021年12月被美國有線電視新聞網(CNN)解僱，也是聘請弗里德曼當律師，向CNN求償1億2500萬元。

弗里德曼的其他知名客戶還有CNN前主播勒蒙(Don Lemon)，以及「福斯新聞網」(Fox News)前主播卡爾森(Tucker Carlson)。

消息人士指出，NBC旗下的「微軟國家廣播公司」(MSNBC)媒體人25日輪番在節目中公開攻訐麥克丹尼爾後，她正在收集潛在的誹謗和敵意工作環境的證據。

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