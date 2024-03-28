教師待遇差紛求去 多州加薪留人

教師薪資多年未調漲，造成每年願意執教鞭的人數減少。(美聯社)

由於教師薪資多年未調漲，加上工作條件越加複雜，造成每年願意執教鞭的人數減少，如今包括南達科他與愛阿華等州已經計畫提高教師薪資待遇，希望能留住人才。

華爾街日報報導，雖然過去各州挹注更多資金到公立學校 ，但自1990年起，全國平均教師薪資幾乎未漲，新增的教育預算反而用於增加職員、支付健保 費與退休金 等用途。有鑒於教師流動率高，願意擔任教職工作的人數減少，部分州議會已支持提出新的薪資規範來重視這項議題。例如南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)稍早簽署法令，將教師最低薪資訂為4萬5000元並隨通膨調漲。

去年阿肯色州也將教師起薪定為5萬元，並保障每位老師加薪至少2000元，預計到2026年，田納西與馬里蘭州教師起薪分別可來到5萬與6萬元，其他計畫為教師加薪的州還包括阿拉巴馬、愛阿華、密蘇里、南卡羅來納與維吉尼亞州。

雖然提高最低薪能明顯為部分教師加薪，但通膨卻可能抵銷這些漲幅，2021-22年公立學校教師的標準起薪為4萬3000元，各地區仍有極大差異。公立學校教師的整體平均薪資6萬6397元，但通膨調整後其實與1990年大致相同，加上近期通膨大漲，更造成教師的薪水大幅縮水。

目前已經離開高中教師工作的伍德(Cynda Wood)說，「他們把教學說成一種使命，因為他們不給老師好的薪水。」柏克萊加州大學(University of California Berkeley)經濟學者羅斯坦(Jesse Rothstein)也認同，從薪資和工作條件來看，民眾對於教學興趣的減少並不意外，「我們目前確實面臨問題。」

雖然教師的薪資多年維持不變，但由於健保成本上升和教師退休金資金不足，形成福利支出一直增加的現象。因此，部分州已開始減少新聘教師的退休金。教師薪資長期停滯的另一原因是公共教育的新增預算實際上是用在增加員工，特別是非教學人員，例如支援人員與助理等。