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墨國總統移民決策恐影響2024美大選

記者顏伶如／綜合報導
墨西哥總統羅培茲歐布拉多的移民政策，可能影響美國大選結果。(美聯社)
墨西哥總統羅培茲歐布拉多的移民政策，可能影響美國大選結果。(美聯社)

美墨邊境危機與移民議題成為2024年美國大選焦點，紐約時報26日報導，墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrado)如何決策，可能影響大選結果；拜登政府雖然公開發言都說兩國合作非常順利，但某些資深官員私下透露，羅培茲歐布拉多其實是個「無法捉摸的夥伴」，墨西哥方面對於自己的邊境管控卻做得不夠。

多名官員透露，2023年12月間，由於美墨邊境危機嚴重，拜登總統打電話向羅培茲歐布拉多求援，羅培茲歐布拉多則要求拜登派遣代表團到墨西哥首府。美國訪問團成行之後，墨西哥果然加強無證客查緝，統計顯示，美國在2024年1月的非法入境人數減少。

移民議題是今年大選核心話題，跡象顯示墨西哥是具有重要影響力的角色，決策方向攸關美國大選結果。然而，美國資深官員私下抱怨，羅培茲歐布拉多對於墨西哥南部邊境管控做得不夠，某些人口走私集團甚至使用警察專用通行路線，協助無證客非法進入美國。

前總統川普任內以開徵關稅為威脅，逼迫羅培茲歐布拉多協助查緝非法入境。拜登上台後則採用不同策略，避免與羅培茲歐布拉多發生衝突，以懷柔策略敦促墨方合作。

前任拜登拉美事務首席顧問龔薩雷茲(Juan Gonzalez)說，羅培茲歐布拉多知道可以操作哪些槓桿效果，也知道美方正在如何操作。

墨西哥 拜登 非法入境

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