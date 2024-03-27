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NBC新聞聘用前共和黨主席 緊急喊卡

記者張聲肇／綜合報導
NBC新聞聘用前共和黨主席麥克丹尼爾擔任評論員，引發內部強烈反彈。 (美聯社)
NBC新聞聘用前共和黨主席麥克丹尼爾擔任評論員，引發內部強烈反彈。 (美聯社)

NBC新聞部終州抵不住內外猛烈批評，26日下午表示決定不聘用前共和黨主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)擔任評論員。

政治新聞總監布朗(Carrier Budoff Brown)。NBCUniversal新聞集團董事長康德(Cesar Conde)等人上周宣布麥克丹尼爾為政治評員，理由是說，此時此刻團隊有她的聲音極為重要，她「可以提供內幕消息，讓大家了解全國政治及共和黨的未來。」

但麥克丹尼爾被聘任新職消息傳開後，引發新聞部內部強烈反彈，外界也批評撻伐。麥克丹尼爾也在24日出現在NBC「會見新聞界」節目一次。麥克丹尼爾與川普立場一致，公開指明2020年大選舞弊。

麥克丹尼爾和川普關係非比尋常，政治立場也廣為人知，NBC電視台卻不避諱地聘用，知名主播如瑞秋麥朶(Rachel Maddow)和晨間評論員史嘉波羅(Joe Scarborough)都在自己的節目中表示不滿。

MSNBC新聞的知名人物瑞德(Joy Reid)、莎琪(Jen Psaki)、布里辛斯基(Mika Brzezinski)等人也大肆批評，NBC政治評論家陶德(Chuck Todd)24日也在節目中撻伐，讓公司高層不得不面對。此事不僅惹毛新聞大咖，整個有線電視公司的新聞員工，毫無保留地公開表示不服，希望高層趕快解聘這個爭議人物。

NBC管理階層也針對此事出現內訌，不知要如何平息員工的怒火。當初聘用她的是新聞部總編輯布魯門斯坦。

支持聘任案的則是政治新聞總監布朗(Carrier Budoff Brown)。NBCUniversal新聞集團董事長康德(Cesar Conde)也是引進她的功臣。布魯門斯坦曾任華爾街日報和紐約時報總編輯。

NBC高層主管私下表示，聘用挺川新聞人的用意是借用她的專長，分析川普及支持川普群眾的動向，讓觀眾有不一樣的視角。

雖然這是她還沒應聘之前就已邀約的節目，播出之後馬上掀起千層浪，主播威爾克(Kristen Welker)跟觀眾說，她根本不知道公司已聘用這位共和黨要員，也不知道何時邀約她上節目的；接著陶德也批評公司高層。麥朵説，聘用共和黨人不是問題，破壞選舉制度、攻擊民主政治才是問題。

MSNBC總經理瓊斯（Rashida Jones)安撫屬下說，不讓麥克丹尼爾上MSNBC的節目沒關係。

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