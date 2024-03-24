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德州幼童校車被水泥車撞翻 2死51傷

編譯俞仲慈／綜合23日電
德州首府奧斯汀郊區公路22日發生一起死亡車禍(左圖)，一輛滿載學齡前幼童的校車與一輛逆向行駛的水泥卡車對撞，造成至少2死、51傷的不幸。校車車頭被撞得變形。(美聯社)
德州首府奧斯汀郊區公路22日發生一起死亡車禍(左圖)，一輛滿載學齡前幼童的校車與一輛逆向行駛的水泥卡車對撞，造成至少2死、51傷的不幸。校車車頭被撞得變形。(美聯社)

德州首府奧斯汀郊區公路22日發生一起死亡車禍，一輛滿載學童與教職員的校車與一輛逆向行駛的水泥卡車對撞，造成至少2死、51傷的不幸，事故現場一片狼藉，交通中斷數小時。

據美聯社報導，德州當地時間22日下午2時左右，海斯(Hays)學區湯姆格林小學(Tom Green Elementary School)44名學前班幼童和11名教職員，結束巴斯楚普郡(Bastrop County)動物園的校外教學活動後，搭乘校車返校，向西行駛在德州21號州道與考德威爾路(Caldwell Road)路口附近，不料一輛向東行駛的水泥卡車突然逆向行駛和校車正面對撞，巨大的撞擊力道，造成校車51人輕重傷，其中一名學童傷重不治。

德州公共安全廳(Department of Public Safety)警佐科克雷爾(Deon Cockrell)表示，車禍發生當時，一輛道奇Charger轎車緊跟在校車後，因為閃避不及直接追撞校車，駕駛因此不幸身亡。

科克雷爾表示，目前尚不清楚水泥卡車突然轉到對向車道逆向行駛的原因，警方正在調查。

救難人員抱著驚魂未定的幼童離開被撞毀的校車。(美聯社)
救難人員抱著驚魂未定的幼童離開被撞毀的校車。(美聯社)

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