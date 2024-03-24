拜登急簽1.2兆預算案 政府正常運作

參議院在23日凌晨動用表決，以74票對24票通過1.2兆元的政府臨時撥款法案，拜登總統隨後立即簽署生效。(美聯社)

總統拜登 23日在德拉瓦州家中簽署了1.2兆元的政府臨時撥款法案，保證政府運作資金到位至今年10月1日，避免出現部分停擺的情況。臨時預算 法包括6項撥款法案將為國防、金融服務、國土安全、衛生和公共服務等機構提供經費。至此，原本該在2023年10月前就應該完成的2024會計年度聯邦總預算案，終於完成後撥款法案。

拜登稱讚這項臨時撥款法是一項折衷，對全美國人來說是個好消息。拜登強調，撥款法不但拒絕了眾院共和黨人所要求的大幅削減預算開支，同時擴大了兒童保育項目，投資於癌症研究，資助心理健康及藥物濫用護理， 提升美國在海外的領導地位，並提供資源確保邊境的安全，這對全國來說是個好消息。

該法案在眾院表決時，遭到共和黨保守派議員強烈反對，認為金額過大，未能實現削減預算的目標，但最終仍以286票對134票通過。而參院未能在預算到期前一刻，即23日零時前通過法案，等到零時過後才動用表決，最終以74票對24票通過。因此技術上而言，部分聯邦政府 機構曾出現短暫停擺。

白宮表示，參院表決時，拜登正在德拉瓦州威明頓(Wilmington)家中度周末，並隨後在家中簽署法案。

由於兩黨政策分歧，本屆國會只能不斷透過短期支出法案來維持聯邦政府運作，這也是拜登一個月內簽署的第三個撥款法案。

先是2月29日批准將3月1日午夜到期的聯邦政府撥款延長一周。3月9日簽署了一項4600億元的包裹法案，為軍事建設、水利開發以及老兵事務部、農業部、商業部、司法部、能源部、內政部、交通部以及住房和城市發展部提供資金，加上今次的1.2兆元撥款，聯邦政府合共可自由支配支出達到約 1.66 兆元。

根據拜登與眾議院共和黨領導階層去年達成的限制聯邦支出協議，國防支出增長至少3%，其他非重要機構的支出則有所削減。

由於拜登認為援助烏克蘭，對阻止俄羅斯進攻至關重要，他在聲明中再次敦促國會通過額外援助。