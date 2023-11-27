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新冠、流感、RSV病毒夾攻 今冬恐10萬人住院

編譯徐薏茹／綜合26日電
今年冬季將見到流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒同時肆虐；聯邦疾病防治中心預計，可能導致10萬人住院，但提高疫苗接種率可以大幅降低住院人數。(美聯社)
今年冬季將見到流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒同時肆虐；聯邦疾病防治中心預計，可能導致10萬人住院，但提高疫苗接種率可以大幅降低住院人數。(美聯社)

醫師警告國人準備迎接噩夢般的冬天，今年冬季將見到幾種季節性疾病，包括流感新冠肺炎以及呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)；聯邦疾病防治中心(CDC)預計，今年冬季的呼吸道疾病季節可能導致10萬人住院。

先前的新冠疫情抑制了季節性流感和RSV的病例，但專家指出，今年這三種疾病都在蠢蠢欲動。

CDC最新數據顯示，隨著新冠肺炎住院病例增加，RSV和流感的活躍程度也逐漸攀升。

史丹福大學兒童健康中心的小兒科傳染病專家伊馮娜·馬爾多納多(Yvonne Maldonado)向華爾街日報透露，這可能成為「新常態」。

CDC研究這個季節可能發生的兩種假設情景，說明新冠肺炎在溫和的季節將如何增加醫院負擔，並可能導致進一步緊張。情況恐將遠比新冠在全球傳播前的嚴重流感和RSV流行季節還要嚴重。

CDC補充，儘管該中心無法預測確切時間和每一季這三種病原體的影響，但今年有兩種可能情況。

第一種情況，CDC將流感和RSV過去的一次季節高峰與一波中度新冠疫情相結合，但將這三種病毒今年的高峰錯開。這種情況表示，其高峰將高於先前一次流感和RSV嚴重季節的總和。

第二種情況，CDC再度將過去的一次流感和RSV季節高峰和一波中等的新冠疫情結合，但沒有錯開高峰，而是同時發生。在這種情況下，住院率與2022年至2023年期間的新冠肺炎住院率相似，當時正是COVID-19病毒猖獗的時候。

CDC表示，很難預測每種疾病活動高峰的規模和時間，以及時間可能如何互相重疊，但提高疫苗接種率可以大幅降低住院人數。

流感 CDC 新冠肺炎

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