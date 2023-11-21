流感來襲 南部7州病例飆升 佛州喬州等地傳播快速

今年流感季較去年開始得晚，但聯邦疾病防治中心的最新統計顯示，至少七個州病例開始激增。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )公布的最新統計數據顯示，流感季到來，目前全美至少七州提報的流感病例偏高，其他地區病例數目也上升。

CDC 17日指出，路易斯安納州流感傳播非常活躍，阿拉巴馬、佛羅里達、喬治亞、密西西比、新墨西哥和南卡羅來納州的流感傳播也相當快速；此外，哥倫比亞特區和波多黎各流感傳染率很高，這兩大地區衛生官員已宣布出現流感疫情。

冬季流感季通常在每年12月或隔年1月增溫，近兩年時程提前，去年流感季10月開始，今年則晚了一個月，11月才進入流感季。

有些州傳播相對溫和，但也呈上升趨勢，包括紐約市、阿肯色、馬里蘭、新澤西、北卡羅來納、田納西、加州和德州；接連好幾周流感傳播活躍的阿拉斯加州 上周未提報數據，未被納入全美最新統計。

流感季期間數據追蹤，有一部分是以赴醫生診所或醫院的病患為依據，事實上許多患者沒有接受檢測，就算感染也未經實驗室確認，再加上新冠病毒(COVID19)和其他呼吸道病毒仍在傳播，數據追蹤更混亂。

CDC流感監測小組負責人巴德(Alicia Budd)說，多項指標顯示流感病例持續增加。

流感病毒有各式種類，今年迄今傳播最嚴重流感病毒導致老人住院和死亡的人數較少。

CDC估計，今秋到目前為止至少78萬流感病例、至少8000人住院治療、約500患者死亡，因流感死亡的人至少包括一名兒童。

巴德說，目前的流感疫苗 效果不得而知，數據顯示，全美約35%成人和33%兒童接種流感疫苗，較去年少。

流感疫苗接種率比新冠病毒及呼吸道合胞病毒(RSV)高；新冠疫苗接種比率約是成人14%、兒童5% ，屆滿60歲成人接種的RSV疫苗約13.5% 。