染新冠被炒 新州社區大學員工復工還獲5萬元欠薪

新澤西州 默瑟社區大學(Mercer County Community College)一名因罹患新冠肺炎 、病情嚴重而長期缺勤遭開除的員工，在被解雇數個月後，不但將重回工作，並獲得5萬元的欠薪。

州檢察長辦公室宣布，民權司成功調解該名男性員工的投訴；他稱在2021年12月因病情危急被接上呼吸器後，遭這所大學歧視 ；他後來還出現了肺炎、腎衰竭、敗血症和行動障礙。

州檢察長辦公室表示，男子在康復期間用完所有病假，後來向大學申請延長請假至2022年9月，並提供所有必要文件。州官員聲稱，當學校拒絕延長他的休假，也不同意他採混合工作時間表後，將他辭退。

默瑟社區大學在這名男子的醫生認為他可以返回工作崗位約一個月後的10月，另外聘請了員工來替代這名男子。

默瑟社區大學表示，雙方已於9月15日達成和解。該校在聲明中表示：「根據民權司調解，本學院自願決定讓這名員工重返工作崗位，避免曠日持久的訴訟和費用。」

該校還必須支付民權司1萬元，同時還需要在未來兩年內，持續向民權司報告所有調解請求。