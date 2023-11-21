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CDC擴大篩檢 4國際機場旅客測30種呼吸道病毒

編譯陳韻涵／綜合報導
聯邦疾病防治中心擴大對國際旅客的自願呼吸道病毒篩檢，增加紐約、華府、舊金山、波士頓四座機場入境的旅客。(Getty Images)
聯邦疾病防治中心擴大對國際旅客的自願呼吸道病毒篩檢，增加紐約、華府、舊金山、波士頓四座機場入境的旅客。(Getty Images)

聯邦疾病防制中心(CDC)宣布，將在美國四大機場針對國際旅客擴大自願呼吸道病毒篩檢項目，檢測流行性感冒、呼吸道融合病毒(RSV)等30多種病原體。

CDC於2022年推動「旅客基因組監測」計畫(Traveler-based Genomic Surveillance，簡稱TGS)，由政府與生技公司「Ginkgo Bioworks」及「XpresCheck」合作，在主要國際機場提早偵測新冠病毒變異株。

這項自願計畫包括採集來美國的國際旅客的鼻腔樣本，並將陽性檢體寄給CDC。

如今，CDC將在紐約甘迺迪國際機場、舊金山國際機場、波士頓羅根國際機場，以及華府杜勒斯國際機場擴大檢測30多種呼吸道病毒。

CDC旅行衛生部門(Travelers' Health Branch)主任欣蒂·佛里曼(Cindy Friedman)說，「擴大TGS檢測呼吸道病毒，在秋季呼吸道傳染病盛行之際很重要。」

佛里曼說，「TGS計畫始於疫情，是提早偵測罕見新變異株的示警系統，未來將對呼吸道病毒發揮同樣效用。」

TGS去年推動以來，迄今已登錄來自135個國家、超過36萬匿名自願檢測者的基因資料。

Ginkgo Bioworks麥克奈特生物安全經理麥克奈特(Matt McKnight)說，「打造可持續且可擴張的基礎設施，檢測新冠病毒之外的生物威脅，TGS在生物安全演進方面獨步全球，持續監測可透過病原體跨國傳播的觀點，預先示警當局。」

聯邦疾病防治中心「旅客基因組監測」計畫採集來美國國際旅客的鼻腔檢測取樣，若呈陽性...
聯邦疾病防治中心「旅客基因組監測」計畫採集來美國國際旅客的鼻腔檢測取樣，若呈陽性，將寄給疾病防治中心。(Getty Images)

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