CDC擴大篩檢 4國際機場旅客測30種呼吸道病毒

聯邦疾病防治中心擴大對國際旅客的自願呼吸道病毒篩檢，增加紐約、華府、舊金山、波士頓四座機場入境的旅客。(Getty Images)

聯邦疾病防制中心(CDC )宣布，將在美國四大機場針對國際旅客擴大自願呼吸道病毒篩檢項目，檢測 流行性感冒、呼吸道融合病毒(RSV)等30多種病原體。

CDC於2022年推動「旅客基因組監測」計畫(Traveler-based Genomic Surveillance，簡稱TGS)，由政府與生技公司「Ginkgo Bioworks」及「XpresCheck」合作，在主要國際機場提早偵測新冠病毒變異株。

這項自願計畫包括採集來美國的國際旅客的鼻腔樣本，並將陽性檢體寄給CDC。

如今，CDC將在紐約甘迺迪國際機場、舊金山國際機場、波士頓羅根國際機場，以及華府杜勒斯國際機場擴大檢測30多種呼吸道病毒。

CDC旅行衛生部門(Travelers' Health Branch)主任欣蒂·佛里曼(Cindy Friedman)說，「擴大TGS檢測呼吸道病毒，在秋季呼吸道傳染病盛行之際很重要。」

佛里曼說，「TGS計畫始於疫情 ，是提早偵測罕見新變異株的示警系統，未來將對呼吸道病毒發揮同樣效用。」

TGS去年推動以來，迄今已登錄來自135個國家、超過36萬匿名自願檢測者的基因資料。