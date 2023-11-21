新冠、流感疫苗 同時注射效果更好 85歲以上中風風險略高

一項以醫護人員為對象的研究顯示，同時注射新冠肺炎疫苗和流感疫苗不會有安全疑慮。(美聯社)

根據一項最新研究顯示，新冠肺炎 疫苗和流感疫苗 可以同時進行注射，不僅不會有健康安全疑慮，甚至還會產生比單獨注射新冠肺炎疫苗更強的抗體。

此研究對麻州 42名醫護人員進行測試，其中12名參與者在同一天施打了新冠肺炎疫苗加強劑和流感疫苗，另外30人則是在一個月內的不同日期施打兩種疫苗。

負責這樣研究的麻州劍橋市拉根研究所血清學實驗室實習生蘇珊娜巴魯奇(Susanna Barouch)表示，同時接受新冠肺炎加強劑和流感疫苗的人，在三到四個星期後體內新冠肺炎抗體水平更高也更持久，因為在六個月後依舊如此，證明同時接種疫苗可增強保護。

目前這項研究尚未在科學期刊上發表，報告作者麥克納馬拉 (Ryan McNamara) 表示，需要在更大群體進行研究，但他認為這些發現對公共衛生決策很重要。聯邦疾病防治中心也建議民眾應接種兩種疫苗。

不過，費城賓州長老會醫學中心傳染病科主任朱迪絲奧唐納博士(Judith O'Donnell)表示，這項建議是出於便利性而非有效性，應100%確定這些疫苗的結合可以增強免疫力。

麥克納馬拉表示，目前尚不清楚為何同時注射會有更好的保護效果，可能是同時注射兩種疫苗可以比單獨注射一種疫苗更能喚醒免疫系統，導致更強烈的抗體反應。

不過這可能也會引發副作用，在2022年的一項研究中，與單獨注射新冠肺炎疫苗相比，同時注射兩種疫苗的人，發生疲勞、頭痛和肌肉疼痛的情況高了8%至11%。