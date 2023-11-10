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疫情補助喊停 今年至少200萬童失去醫療保險

編譯周芳苑／綜合9日電
新冠疫情結束後，聯邦醫療補助保險(Medicaid)的保障給付政策也隨之終止，全美至少200萬低收入戶兒童失去醫療保險，值此呼吸道疾病多發季節面臨健康風險。(美聯社)
新冠疫情結束後，聯邦醫療補助保險(Medicaid)的保障給付政策也隨之終止，全美至少200萬低收入戶兒童失去醫療保險，值此呼吸道疾病多發季節面臨健康風險。(美聯社)

喬治城兒童家庭中心(Georgetown Center for Children and Families)和凱瑟家族基金會(KFF) 研究顯示，新冠疫情結束後，聯邦醫療補助保險(Medicaid)的保障給付政策也隨之終止，全美至少200萬低收入戶兒童失去醫療保險，值此呼吸道疾病多發季節面臨健康風險。

專家指出，這個數字可能是1965年Medicaid立法以來，美國安全網破裂得最快、最嚴重的一次，而且可能還被嚴重低估；許多兒童資格符合，但因欠缺文件或州府官員疏失等官僚錯誤而得不到幫助。

喬治城中心執行董事阿爾克(Joan Alker)說，有些人另外尋求保險，但至少100萬人仍無保障，且數字還會再增加，未來幾周內將增至300萬名兒童失去保險，未投保率恐上升到數十年新高。

聯邦已預料到危機，要求各州重新確定資格。

疫情初期，獲得Medicaid補助的人數大增，估計2022年全美逾半兒童享有Medicaid或由各州和聯邦政府共同出資聯邦兒童健康保險計畫(Children's Health Insurance Program, 簡稱CHIP)。估計當時全美有9000餘萬人，相當於四分之一人口加入這些計畫；疫情補助取消後，Medicaid註冊減少近600萬人。

不再符合Medicaid資格的大量兒童將被轉入CHIP。然而，實施CHIP的21個州當中，僅接納了8萬7355名兒童，但是被Medicaid除名的人數卻多達150萬。

家中兒童如果沒有保險，醫療費用恐令人卻步、甚至耗盡家庭儲蓄。

拜登政府懇求各州官員遵循聯邦方針，幫助投保人完成資格認定，恢復Medicaid。

兒童Medicaid被取消有種種原因，無論如何，低收入兒童無保險比例不斷上升令人擔憂。

去年12 月立法要求各州2024年1月起為所有兒童保留Medicaid和CHIP資格一年，可紓緩父母壓力。

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