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苦等新版疫苗 安養院染疫率增

記者胡玉立／綜合報導
安養院新冠感染率上升，但老人們仍在等待接種最新疫苗。圖為紐約市一名耆老接種新冠疫苗。(路透)
安養院新冠感染率上升，但老人們仍在等待接種最新疫苗。圖為紐約市一名耆老接種新冠疫苗。(路透)

美國疾病防治中心(CDC)三周前批准最新的新冠疫苗，新疫苗已對公眾開放，但許多安養院要到10月甚至11月才會開始接種疫苗，但這些弱勢群體的感染率正在上升，已發憂慮。

6月中旬每1000位院民只有2.2例染疫，堪稱低點，但到了9月中旬已上升到每1000位院民有9.7例染疫，染疫率幾近1%。美國顧問藥劑師協會(American Society of Consultant Pharmacists)執行長沃茲 (Chad Worz) 表示，「新型Covid-19疫苗發放進展不順；安養院老年人肯定是最脆弱的，應優先考慮。」

由於公衛緊急狀態已在5月正式結束，聯邦政府停止採購和分發新冠疫苗。由CDC資助、旨在提高長期護理機構成人免疫率的「移動針劑計畫」(Moving Needles)主任索布奇克(Elizabeth Sobczyk) 表示，沒有政府同意購買疫苗，疫苗製造商只有在CDC專家建議批准後，才會大量生產疫苗；「我完全理解這種挫敗感，也理解為什麼不能立即提供服務。」

安養院新冠感染率上升，但老人們仍在等待接種最新疫苗。圖為華盛頓特區一座老人中心工...
安養院新冠感染率上升，但老人們仍在等待接種最新疫苗。圖為華盛頓特區一座老人中心工作人員(後)協助一名居民坐上椅子。(美聯社)

新冠疫情頭兩年，COVID-19幾乎摧毀安養院，至少造成20萬院民和員工死亡。但在整個疫情期間，安養院經營者也持續面臨院內員工接種疫苗的阻力。現在國家不再強制員工接種疫苗，對院方來說，單靠說服，很難成事。

科羅拉多州森特尼爾(Centennial)果園公園醫療中心(Orchard Park Health Care Center)醫療主任艾柏(Leslie Eber)表示，「大家都不希望Covid-19再現。但今年我們必須更提醒人們，Covid-19不是良性的。對某些人來說或許只是感冒，但對我照護的那些人來說，不是感冒。」

9月中旬聯邦數據顯示，62%的安養院居民接種了在本月新疫苗上市前的最後一劑加強劑，比起2022年10月初的38%，情況有改善；但只有25%的員工打了最後一劑加強劑，比率接近去年10月水平。

衛生部聲明表示，將確認哪些是疫苗接種率較低的長期護理機構，並加強聯繫，確保「採取有效的預防感染和控制措施，保護老年人」。

安養院新冠感染率上升，但老人們仍在等待接種最新疫苗。圖為華盛頓特區一座老人中心工...
安養院新冠感染率上升，但老人們仍在等待接種最新疫苗。圖為華盛頓特區一座老人中心工作人員問候一名居民。(美聯社)

疫苗 CDC 疫情

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