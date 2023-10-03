疫後 乘客鬧事更常見 空服員不再是夢想行業 心理健康現危機
空服員可能是許多人夢想的工作，但疫情後的航空業局面混亂，航班延誤、行李丟失、人力調配問題及鬧事的乘客等因素，導致許多人的夢想變調。
2020年疫情期間許多航空業人員被迫強制休假，仍繼續工作的員工則面臨染疫的風險，之後疫情緩解，航空業復甦的同時卻難以迅速補足人力，應對回升的需求，更糟的是，滋事的問題乘客似乎比以往更常見；根據聯邦航空管理局(FAA)報告，自2021年開始，乘客以威脅或暴力行為干擾航班的事件「快速增加」。
有線電視新聞網(CNN)報導，美國資深空服員漢德森(Rich Henderson)表示在疫情期間，整個環境及環境的能量都改變了，作為空服員的樂趣和美好的一面都被剝奪，他認為一切尚未回復，人力配置、排班、工時長等問題仍待解決，擾亂飛機秩序的乘客也持續出現。
荷蘭空服員朱莉安娜·奧利維拉(Juliana Oliveira)表示這些問題並非美國獨有，空服員有時候一日工作12、15小時，令人筋疲力盡，奧利維拉說空服員也不願班機延誤，工時延長但薪水並未增加。
漫長的工時加上鬧事乘客更是令人疲憊，曾有一名乘客朝漢德森扔杯子對他辱罵，讓他備受屈辱。
國際航空運輸協會(IATA)的數據表明，乘客滋事事件日益頻繁且嚴重，2022年平均每568個航班便有一起乘客擾亂秩序事件，2021年平均每835個航班出現一起滋事事件。
IATA的數據顯示這些乘客最常見的問題是「不遵守規定」，隨著口罩強制令撤除，吸菸、未繫安全帶、自帶酒水等成為最嚴重的問題。
美國空服員娜塔莎·路易斯(Nastassja Lewis)指出，航空業多重問題最終導致「士氣低落」。路易斯是非營利組織th|AIR|apy的創辦人，該組織關注空服員的心理健康，提供支持與諮詢。疫情期間，向th|AIR|apy求助的人數激增，路易斯意識到，航空業需要推廣心理健康意識。
上一則
民調：大學校園中 自由派比保守派更有言論自由
下一則
FB留言