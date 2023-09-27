新冠染疫者 急診病歿增加 廢水檢測 已在社區快速傳播

秋季即將來臨，感染新冠肺炎 而住院和病歿的人數增加，加上可能含有新冠病毒的廢水樣本被送往各大實驗室檢測 ；種種跡象顯示，新冠肺炎疫情 復熾。

愛默蕾大學(Emory University)公衛學院傳染病學教授茱蒂‧蓋斯特(Jodie Guest)表示，「每一種跡象都顯示，新冠病毒快速在社區間傳播。」

聯邦疾病防治中心(CDC)不再要求各州通報數據，加上居家檢測工具普及，實際確診人數難以追蹤，專家則改看其他指標追蹤病毒發展趨勢。

蓋斯特表示，住院率便是疫情嚴重程度的指標。目前醫院的檢測規定已改變，疫情高峰期間，到院病患無論是否有症狀，都要檢驗。蓋斯特表示，「我們現在只驗有症狀的病患」，因此可能漏掉染疫但無症狀的人。

水質送檢樣本變多，也是疫情復熾的徵兆。愛默蕾大學環境健康助理教授沃爾夫(Marlene Wolfe)表示，「廢水協助學者了解，我們所觀察的許多社區病例激增。」

沃爾夫說：「我們正處於廢水中新冠病毒含量高的時期，這與社區病例數量增加息息相關。」