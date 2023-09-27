我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

新冠染疫者 急診病歿增加 廢水檢測 已在社區快速傳播

編譯陳韻涵／綜合報導

秋季即將來臨，感染新冠肺炎而住院和病歿的人數增加，加上可能含有新冠病毒的廢水樣本被送往各大實驗室檢測；種種跡象顯示，新冠肺炎疫情復熾。

愛默蕾大學(Emory University)公衛學院傳染病學教授茱蒂‧蓋斯特(Jodie Guest)表示，「每一種跡象都顯示，新冠病毒快速在社區間傳播。」 

聯邦疾病防治中心(CDC)不再要求各州通報數據，加上居家檢測工具普及，實際確診人數難以追蹤，專家則改看其他指標追蹤病毒發展趨勢。

蓋斯特表示，住院率便是疫情嚴重程度的指標。目前醫院的檢測規定已改變，疫情高峰期間，到院病患無論是否有症狀，都要檢驗。蓋斯特表示，「我們現在只驗有症狀的病患」，因此可能漏掉染疫但無症狀的人。

水質送檢樣本變多，也是疫情復熾的徵兆。愛默蕾大學環境健康助理教授沃爾夫(Marlene Wolfe)表示，「廢水協助學者了解，我們所觀察的許多社區病例激增。」

沃爾夫說：「我們正處於廢水中新冠病毒含量高的時期，這與社區病例數量增加息息相關。」

疫情 檢測 新冠肺炎

上一則

又來了 西尼羅病毒病例 多州拉警報 避免感染 清除滋生蚊子積水

下一則

跨黨派法案 冀維持政府11/17前運作

延伸閱讀

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
9/30身心康泰同樂日 關注心理健康

9/30身心康泰同樂日 關注心理健康
惡少駕車撞人取樂 退休警騎車死於非命

惡少駕車撞人取樂 退休警騎車死於非命
兩惡少駕車撞人取樂 退休警騎車死於非命

兩惡少駕車撞人取樂 退休警騎車死於非命

熱門新聞

在康州聯邦法官7月判決刑事鑑識專家李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任後，康州檢察長湯偉麟辦公室19日宣布，同意與兩名因判謀殺罪而服刑30年冤獄的男子，以2520萬元達成和解。(美聯社)

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

2023-09-20 21:11
勁球獎（Powerball）去年11月因為連續40摃，頭獎彩金累積20億美元，最終由埃德溫在加油站買下一張中獎彩券，領走這20億美元，創下威力球史上最高獎額紀錄。（Getty Images）

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

2023-09-21 18:55
美國路易斯安納州男子勞森（中）亡命了32年，日前終於在墨西哥被捕與遣返美國，並在機場要被上銬時笑出聲來。（照片翻攝：crimeonline.com）

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

2023-09-23 09:00
佛州一對姐弟，因不滿母親拿走他們的電子設備，10歲的弟弟開車載著11歲的姐姐離家狂駛320公里，直到在阿拉楚阿縣（Alachua）被警方攔下。（阿拉楚阿郡警長辦公室）

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

2023-09-24 15:38
拜登總統日前在紐約的一場募款餐會上重複同樣的話題，年齡問題再度成為議題。(路透)

講過又忘了？ 80歲拜登「1詭異舉動」令人憂

2023-09-26 03:22
冥王號(OSIRIS-REx)太空船甫成功降落在猶他州，並帶回一塊小行星樣本，太空總署人員在進行運送和回收工作。(Getty Images)

美太空艙空投成功 史上最大「小行星樣本」送抵地球

2023-09-24 12:10

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家