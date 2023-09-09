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疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等

編譯陳韻涵／綜合報導
新冠肺炎疫情復熾，讓許多人考慮接種補強疫苗，但專家建議再等幾周。(Getty Images)
新冠肺炎疫情復熾，讓許多人考慮接種補強疫苗，但專家建議再等幾周。(Getty Images)

紐約時報報導，新冠肺炎疫情復熾、新學年開始，許多人思忖是否該接種補強疫苗，但專家表示，先別急，最好再等幾周。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)顧問委員會今年6月建議研發針對新冠病毒Omicron XBB.1.5變異株的疫苗，輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和諾瓦瓦克斯(Novavax)正在更新疫苗配方、測試和量產疫苗，可能於9月13日開放民眾接種。

波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)傳染病學臨床主任薩克斯(Paul Sax)表示，「此刻對大多數人而言，我覺得靜觀其變比較合理。」

等待新版疫苗推出的原因有二，一是新疫苗能更精準應對目前流行的病毒株。 

西雅圖的福瑞德哈金森癌症中心(Fred Hutchinson Cancer Center)專家貝德福德(Trevor Bedford)表示，目前流行的病毒株為XBB.1.5家族病毒，新疫苗是此刻能想到的最佳選擇。

疫苗大多能對EG.5病毒株提供有效防護，該病毒株逐漸成為美國流行的變異株，占當前確診病例約22%。

明尼蘇達大學醫學傳染病學教授波爾瓦(David Boulware)說，新疫苗針對目前流行的變異株，可望不只預防重症，還可能預防感染。

等待新疫苗的第二個理由是，曾確診者身上可能還具備免疫力，而史上疫情高峰通常在12月到2月；抗體會隨時間消退，保護力最高的時期是感染或接種疫苗後三個月。

薩克斯說：「病例逐漸增加，但還沒到預期高點；我認為，確診情況會像往年一樣，在11月、12月和1月增加。」

如果近期曾確診新冠肺炎，專家建議等幾個月後再打疫苗，因為體內抗體已經因為感染而增加，所以疫苗不會在相同時間內提供更多保護力。 

波爾瓦表示，疫苗是迄今緩和病情的最佳方式，他在去年的研究中寫道，接種疫苗六個月後，「重症情況較輕微，病情影響患者的時間也縮短」。

新冠肺炎疫情復熾，讓許多人考慮接種補強疫苗，麻州一家華格林藥房就打出提供新冠疫苗...
新冠肺炎疫情復熾，讓許多人考慮接種補強疫苗，麻州一家華格林藥房就打出提供新冠疫苗接種告示，但專家建議再等幾周。(路透)

疫苗 疫情 新冠肺炎

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