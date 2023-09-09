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刺激發炎 新冠病毒誘發心臟病 25-44歲發作死亡人數增加

記者張聲肇／綜合報導
新冠病毒引發發炎，導致心臟病發，對年輕人的影響也增加；生前居住在俄亥俄州的海靈(Kate Brewer Herrin)就因新冠確診後引發心臟病，以42歲壯齡病逝。(路透)
新冠病毒引發發炎，導致心臟病發，對年輕人的影響也增加；生前居住在俄亥俄州的海靈(Kate Brewer Herrin)就因新冠確診後引發心臟病，以42歲壯齡病逝。(路透)

新冠疫情期間，不僅65歲以上者死於心臟病人數增加，25-44歲心臟病發作死亡人數增加更多，新冠病毒到底如何毒害心臟？醫學界提出的首要解釋是：它會刺激發炎。

克里夫蘭診所血壓失調中心主任拉芬(Luke Laffin)說，發炎本來就會增加心臟病的風險，感染新冠病毒又會引發發炎，兩者互動或許就會提高風險。

免疫系統對病毒入侵或受傷的反應是釋放蛋白質，造成發炎和血凝，血管已有血小板堆積的人，發炎蛋白會打破這些血小板，造成血液凝塊，導致心臟病發作或中風。專家據此推論，吸菸、高血壓和高膽固醇等血液裡原本累積很多血小板的人，就是新冠病毒促發心臟病風險最高的群體。

Cedars-Sinai醫院心血管健康部門主管蘇珊‧鄭(Susan Cheng)說，發炎蛋白有時候也會讓血管很健康的人血液凝塊。她說，血管發炎情況嚴重時，血液細胞受到刺激，就會凝結成塊。她認為這是血小板正常的年輕人，感染新冠病毒後，仍可能心臟病發作的原因。

更不妙的是，染疫康復後，心血管的健康仍難逃病毒後遺症。2022年一項針對69萬1455美國病患的大型研究發現，染疫一年後，各類型心臟病的風險仍很高：中風的風險高1.5倍，心臟病突發風險高一倍，心律不整的風險高1.6到2.4倍。

新冠病毒為何引發高血壓，專家不解，拉夫說，有可能確實有生理關聯，也可能和疫病流行期間，整個社會的壓抑、緊張氣氛有關。

打過疫苗的人即使染疫，心臟病發作或中風的機率比未接種疫苗的人低40-60%，可能因為打了疫苗，染疫成重症的風險較低，或疫苗降低了病毒引發的發炎效應。

心臟病 高血壓 疫苗

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