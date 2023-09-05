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住院病例激增 新冠疫情升高 佛奇承認：口罩抑制病毒傳播缺乏證據

編譯徐薏茹／綜合4日電
前白宮首席防疫專家佛奇最近承認，戴口罩能阻止新冠病毒傳播的說法缺乏證據。(Getty Images)
前白宮首席防疫專家佛奇最近承認，戴口罩能阻止新冠病毒傳播的說法缺乏證據。(Getty Images)

預料中的新一波夏末新冠疫情已經來臨，但病毒檢測卻比以往更加困難，隨著聯邦新冠病例追蹤結束，以及居家快篩的普及，病毒相關住院率及廢水分析成為目前監測病毒傳播最可靠的做法。

聯邦數據顯示，最近兩周住院人數增加31%；廢水監測指出感染率上升，尤其是西部與東北部。不過，住院人數已遠低於疫情時代的高峰。

8月13日至19日當周，聯邦疾病防治中心(CDC)報告共1萬5067例住院病例，高於7月30日至8月5日期間的1萬320例。

值得注意的是，住院數並非完美指標或早期示警的工具，而是反映已發生的情況。

CDC上周已宣布，新型新冠變種病毒BA.2.86已在數個國家現蹤，包括美國至少四個州。

然而目前國內病例及住院數增加可能是由XBB病毒所促使，而非最新的變種病毒。CDC表示，目前沒有證據表明新的變異種會導致更嚴重的疾病。

CDC主任柯恩(Mandy Cohen)指出，如今人群的免疫力比新冠疫情爆發時的任何時刻都要強，但仍需要謹慎應對，因為保護力確實會隨著時間流逝而降低。

新升級的新冠疫苗補強針預計於9月中推出，許多民眾距離上一次接種補強針已超過一年時間，免疫力已開始減弱。柯恩提醒如果接種當前版本的疫苗，可能延遲接種新升級補強針的資格，但可以選擇同時接種流感疫苗及新冠補強針。

關於防疫措施，前白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)最近承認，戴口罩能阻止新冠病毒傳播的說法缺乏證據，這與佛奇在新冠疫情爆發初期堅信口罩強制令能抑制病例激增的立場相去甚遠。

佛奇日前受訪回應關於牛津大學研究總結「沒有證據表明口罩帶來改變」，他表示：「當談論對於流行病或整個疫情的影響時，數據就沒那麼有力了。但有其他研究顯示，在個人層面上，對於個人來說，口罩可能具有保護力。」

疫情 流感疫苗 口罩

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