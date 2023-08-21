波茲馬龍等富有巨星拿數百萬疫情補助款 不必還

知名歌手以及樂團，都是疫情補助受益者，獲得數百萬元的經費。圖為波茲馬龍。(美聯社)

疫情 期間，聯邦政府用納稅人的稅金幫助因為演出場地關閉而面臨生活困難的音樂工作者。據媒體報導，波茲馬龍(Post Malone)、克里斯布朗(Chris Brown)、黎安萊姆絲(LeAnn Rimes)等知名歌手以及搖滾樂團「五分錢」(Nickelback)，也都在受益者行列中，獲得數百萬元的經費。

2021年推出的「場館關閉經營商補助金」(SVOG)透過小型企業署(SBA)發放，計畫主旨在於居家防疫期間為從事現場演出的業者提供補助。據統計，「場館關閉經營商補助金」總共發放145億元，收到補助的對象包括電影院、表演藝術中心以及經紀人、表演者。

相較於「薪資保護貸款 計畫」(PPP)的疫情紓困 貸款，「場館關閉經營商補助金」為符合資格的申請人提供最高1000萬元生活補助，彌補疫情期間無法演出的損失，因此款項不用歸還。

但根據報導，多位個人淨資產在千萬元以上的明星藝人，卻也都領取了「場館關閉經營商補助金」。

波茲馬龍個人淨資產估計至少4500萬元，擁有三棟房屋，包括位於猶他州北部價值300萬元的五臥七衛豪宅。

饒舌歌手小韋恩(Lil Wayne)拿到「場館關閉經營商補助金」890萬元，黎安萊姆絲與「五分錢」樂團各拿到200萬元補助金。

知名藝人拿到補助金後如何使用，目前並不清楚，並無證據顯示藝人收到補助金之後有不法情事。疫情期間演出被迫取消，補助金可用來支薪給工作人員，包括燈光師、音響技術師、服裝師、司機、保全人員或相關包商。

政府並未規定出面領取補助金的機構或公司，一定要透過補助金讓所有員工在疫情期間生活無虞。申請者拿補助金繳房貸、繳稅、發薪水或留給自己，都是合法的。

洛杉磯資產管理公司NKSFB為波茲馬龍等97名藝人、經紀人及場地經營商共計申請到2億6000萬元補助金。