聯邦疫情紓困1.9兆 25%地方政府用途不明

拜登總統2021年3月簽署「美國救援計畫法」，聯邦政府編列1.9兆元應對新冠疫情並刺激經濟，包括撥款給地方政府紓困，但分析發現，全國近四分一地方政府至今未提出任何支出報告。(美聯社)

拜登總統2021年3月簽署「美國救援計畫法」(American Rescue Plan)，聯邦政府編列1.9兆元應對新冠疫情 並刺激經濟，包括撥款給地方政府紓困 ，但分析發現，全國近四分一地方政府至今未提出任何支出報告。

美聯社根據聯邦財政部 的數據分析發現，截至今年春季，約有6300個城市及郡，約占全國地方政府總數近25%，提交的報告是沒有支出，其中約5100個更沒有列出任何紓困項目計畫。

是這些地方政府不需要錢？還是將撥款花在其他用途？

整個1.9兆元救助計畫，有3500億元是撥給各州、領地、部落、郡、城市及村鎮以應付疫情所需。

按照有關規定，各地方政府收到撥款後，有責任在隔年年底前就應付疫情的項目編列經費，並於2026年執行完畢。

聯邦政府依據2021年3月通過的「美國救援計畫法」撥款紓困，但分析發現，全國近四分一地方政府至今未提出任何支出報告。(路透)

美聯社指出，超過6000個地方政府將收到的聯邦款項歸類為「替代收入」(revenue replacement)。據財政部規定，「替代收入」項目可允許最高1000萬元的假設性收入損失(assumed revenue loss)，且無需提供證明。如此一來，地方政府可將聯邦紓困撥款用於其他目的而毋須提交報告。

截至今年4月，大約2萬6500個地方政府向財政部提交的報告裡，總共只花費聯邦撥款的43% ，其中有77%的經費落實到相關項目，其餘撥款花在甚麼地方則無報告。

共和黨人及財政保守派，從民主黨提出這個歷來最大規模的紓困計畫開始，就質疑這筆龐大開支是否有必要，又指大多數的州經濟已從疫後迅速反彈，出現巨額盈餘。

眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)共和黨籍主席史密斯(Jason Smith)抨擊，雖然民主黨及左派聲稱這個近2兆元的法案是為了對抗新冠疫情，但他們卻把美國人辛苦賺來的稅款浪費在荒謬的用途。

例如有地方政府用來資助高檔酒店、棒球場乃至改善監獄設施，都與疫情無關，早已引起一些國會議員的不滿。