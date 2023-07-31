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今夏新冠確診增加 毒性不強…高齡、免疫力低者仍勿鬆懈

編譯徐薏茹／綜合30日電
今夏全美新冠病毒感染比率正上升，雖然毒性不強，但仍要提防。圖為2022年1月，紐約市民仍排隊做新冠檢測。(美聯社)
今夏全美新冠病毒感染比率正上升，雖然毒性不強，但仍要提防。圖為2022年1月，紐約市民仍排隊做新冠檢測。(美聯社)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的最新數據，近期全國新冠病毒感染比率正在上升，包括廢水中的病毒水平、急診室就醫人數、檢測呈陽性的人數、以及入院人數都在增加。醫師正在觀察目前的趨勢，尋找今後新冠病毒每年發展模式的線索。

流感、呼吸道融合病毒(RSV)等其他呼吸系統病毒通常於秋季開始傳播，並在冬季達到流行高峰；新冠病毒前幾年才出現，是相對較新的病毒，而且變異程度極大，冬季和夏季都曾出現病例數高峰，如同今年夏季再度見到的趨勢。

夏季病例增加可能是因為高溫熱浪促使人群聚集在裝有空調的室內空間，更易於新冠病毒傳播，夏季旅遊是另一個可能影響因素，人潮擠在機場，病毒隨著旅客傳播至世界各地。

CDC數據顯示，截至7月15日，因新冠住院人數比前一周增加10.3%，急診人數增加7%，檢測陽性的比例從5.8%上升至6.3%，病歿人數仍保持低水平。

CDC發言人表示，整體上，新冠肺炎感染率仍然接近歷史低位，對於大部分人而言，新冠病毒的危險性與過去相較已大幅降低。

流行病專家凱特琳·傑特琳娜(Katelyn Jetelina)說：「我們可能開始見到季節性的模式，就如同其他呼吸系統疾病，我認為今年夏季的疫情規模將反映真實情況。」

傑特琳娜提到，新冠病毒變異的速度比流感病毒還快，因此更能躲避人體從先前感染所獲得的免疫力。新冠追蹤數據也不如之前全面，因為許多人不檢測，居家檢測的病例通常也不會向衛生當局通報。

約翰霍普金斯衛生安全中心(JHCHS)流行病學者凱特琳·瑞佛斯(Caitlin Rivers)表示，對於年輕健康的民眾而言，並不一定需要隨著新冠病例趨勢改變行為，但高齡與免疫力低弱的族群可能需要更密切關注病例數發展，並行動更謹慎，例如在擁擠的室內空間配戴口罩。

今夏全美新冠病毒感染比率正上升，雖然毒性不強，但仍要提防。圖為今年5月，聯邦正式...
今夏全美新冠病毒感染比率正上升，雖然毒性不強，但仍要提防。圖為今年5月，聯邦正式宣布疫情結束，家中最好仍準備新冠檢測劑。(美聯社)

檢測 CDC 凱特

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