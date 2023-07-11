反彈強制令 懷疑恐懼加深 民眾對新冠新疫苗信心下降

疫苗 製造商正面臨後疫情 時代的難題，新冠疫情後，製藥商正準備針對廣泛的疾病推出更多新疫苗，但人群卻比以往更懷疑疫苗的作用。

RSV病毒在去年秋季與冬季因病例激增獲得廣泛關注，疫苗研發也開始行動。本月初英國葛蘭素史克藥廠(GSK)研發的全球首支呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytial Virus, RSV)疫苗獲得批准，輝瑞 (Pfizer)最新RSV疫苗也在美國通過批准。

然而許多人對疫苗的看法卻已經在新冠疫情之後改變，新冠疫苗強制令推出時受到部分群體反彈，錯誤訊息帶來對疫苗的懷疑和恐懼，重複不斷的接種活動也讓人疲憊；民調顯示，疫苗的支持度還往往隨著政治而變化。

根據「疫苗信心計畫」(Vaccine Confidence Project)預印本研究的調查，近期約79%的美國人對疫苗有信心，與疫情前的93%形成強烈對比，並且達到至少從2015年以來最低的支持率。

輝瑞疫苗負責人格柏(Bill Gruber)說：「我們面臨的任務是，從根本幫助大眾更了解疫苗，並對疫苗的安全及有效性感到安心。」