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2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

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2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

編譯潘勛／綜合12日電
聯邦政府因應新冠疫情提供的紓困金，估計超過2800億元遭詐騙，另有1230億元被浪費或不當動用。(美聯社)
聯邦政府因應新冠疫情提供的紓困金，估計超過2800億元遭詐騙，另有1230億元被浪費或不當動用。(美聯社)

美聯社分析過去三年間，政府提供大量資金以緩解、濟助新冠疫情，旨在對抗100年間最慘的疫病，另穩定經濟免於變成自由落體，但遭不肖之徒以各種方式盜走，或者浪費，總計起來，聯邦政府4兆2000億元的紓困金，已知共一成淪為那種下場，而且可能愈刨根究柢會愈多。

美聯社形容新冠紓困款遭不法之徒及幫派侵吞、盜走一案，為國家史上最嚴重；犯人有駐喬治亞的美軍戰士、德州一家已破產教會的布道者、密蘇里州一家州方草皮廠及以蒙大拿州的屋頂承包商。

美聯社分析發現，詐騙之徒偷竊得手的新冠紓困款已逾2800億元，另有1230億元被浪費或不當動用。詐騙案多達數千件，隨著調查人員挖掘下去，數字肯定還會增加。

紓困金損失如此龐大，理由也一大堆。調查員及外部專家指出，政府務求快速支出數兆元紓困金，但疫情早期階段審核太少、對申請人頒布的限制也一樣，總而言之，要訛錢就是太容易了。

華盛頓東區聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney's office in the Eastern District of Washington)詐欺及白領犯罪組組長弗拉契特(Dan Fruchter)表示，紓困金好像無止無盡的錢罐，任何人都可取用，人們好像自我催眠，認為詐騙這些錢，就算違法，社會也能接受。

聯邦政府已因詐騙疫情紓困金相關犯罪，起訴2230名嫌犯，仍在進行的偵辦還有數千件。

這種偷點政府小錢的現象很廣泛，但不像涉及數百萬元的案子那般吸睛，但不分大小總計起來，這些訛詐顯示疫情期間，國家不僅醫院人滿為患、學校關閉、商店關門，詐騙取財也大肆橫行。

「疫情因應稽核委員會」(Pandemic Response Accountability Committee)指出，前總統川普離職以前，已批准的緊急救助措施總計達3兆2000億元；拜登總統2021年的美國救援計畫法案(American Rescue Plan Act)再授權支出1兆9000億元；最近稽核報告指出，這5兆2000億元約有五分之一還沒完全幾付。詐欺犯就由其中搞錢。

紓困金 疫情 詐騙

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