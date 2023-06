2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

聯邦政府因應新冠疫情提供的紓困金,估計超過2800億元遭詐騙,另有1230億元被浪費或不當動用。(美聯社)

美聯社分析過去三年間,政府提供大量資金以緩解、濟助新冠疫情 ,旨在對抗100年間最慘的疫病,另穩定經濟免於變成自由落體,但遭不肖之徒以各種方式盜走,或者浪費,總計起來,聯邦政府4兆2000億元的紓困金 ,已知共一成淪為那種下場,而且可能愈刨根究柢會愈多。

美聯社形容新冠紓困款遭不法之徒及幫派侵吞、盜走一案,為國家史上最嚴重;犯人有駐喬治亞的美軍戰士、德州一家已破產教會的布道者、密蘇里州一家州方草皮廠及以蒙大拿州的屋頂承包商。

美聯社分析發現,詐騙 之徒偷竊得手的新冠紓困款已逾2800億元,另有1230億元被浪費或不當動用。詐騙案多達數千件,隨著調查人員挖掘下去,數字肯定還會增加。

紓困金損失如此龐大,理由也一大堆。調查員及外部專家指出,政府務求快速支出數兆元紓困金,但疫情早期階段審核太少、對申請人頒布的限制也一樣,總而言之,要訛錢就是太容易了。

華盛頓東區聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney's office in the Eastern District of Washington)詐欺及白領犯罪組組長弗拉契特(Dan Fruchter)表示,紓困金好像無止無盡的錢罐,任何人都可取用,人們好像自我催眠,認為詐騙這些錢,就算違法,社會也能接受。

聯邦政府已因詐騙疫情紓困金相關犯罪,起訴2230名嫌犯,仍在進行的偵辦還有數千件。

這種偷點政府小錢的現象很廣泛,但不像涉及數百萬元的案子那般吸睛,但不分大小總計起來,這些訛詐顯示疫情期間,國家不僅醫院人滿為患、學校關閉、商店關門,詐騙取財也大肆橫行。

「疫情因應稽核委員會」(Pandemic Response Accountability Committee)指出,前總統川普離職以前,已批准的緊急救助措施總計達3兆2000億元;拜登總統2021年的美國救援計畫法案(American Rescue Plan Act)再授權支出1兆9000億元;最近稽核報告指出,這5兆2000億元約有五分之一還沒完全幾付。詐欺犯就由其中搞錢。