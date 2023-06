新冠疫情後 大城市今年凶殺案減少12%

全美凶殺案數字經過疫情頭兩年的飆增後,如今開始反轉下降。各地政府提供的數據顯示,美人口最多的前十大城市中有九個今年以來整體凶殺案,較去年同期減少12%。(Getty Images)

全美凶殺案數字經過疫情 頭兩年的飆增後,如今開始反轉下降。各地政府提供的數據顯示,美人口最多的前十大城市中有九個今年以來整體凶殺案,較去年同期減少12%。

十大城市中,加州洛杉磯凶殺案跨年減少27%、德州休斯頓減少22%、賓州費城 減少16%。不過同樣在德州,達拉斯、聖安東尼奧、奧斯丁等城市凶殺案微幅增加;加州的聖地牙哥未提供數據。

全美各城市所提供數據的結算日從4月份到本周不等。

各地官員及刑事專家表示,2020、2021年驅動暴力犯罪的若干因素正在退散,包括家庭糾紛、疫情期間幫派暴力預防計畫(gang-violence prevention programs)暫停實施、「喬治.弗洛伊德之死事件」引發全美種族正義抗爭而導致警力退縮等。

代表全美各大城市警方負責人的「主要城市局長協會」(Major Cities Chiefs Association)調查顯示,全美最大70個城市去年凶殺案較2021年減少5%;費城警察 局長奧特洛(Danielle Outlaw)說,之前狀況糟糕透了,這些問題正慢慢消失。

費城2021年凶殺案達562件,創歷史新高,奧特洛說,疫情初期法院及學校關閉、要求警察部門解散的抗議浪潮對警務造成嚴重影響。

費城牽涉毒品的凶殺案今年大減56%、家庭凶殺案減少22%,奧特洛將其歸功於一支新的警探隊伍調查所有槍擊事件、社區反暴力團體重新動員、學校運作恢復正常,警方因公眾支持而士氣大振。

刑事犯罪專家認為,暴力事件減少與疫情影響力消退息息相關,芝加哥大學全國民意研究中心(NORC at the University of Chicago)經濟、司法和社會組資深研究員羅曼(John Roman)說,疫情下人們與學校、教堂、指導和諮詢資源之間的連結中斷,導致更多致命衝突。

休斯頓市長特納(Sylvester Turner)每天早上查看凶殺案數據,今年家庭凶殺案及其他類別凶殺事件都減少,他有信心凶殺案將持續減少到疫情前的水準。