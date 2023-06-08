揮別疫情 福利政策也喊停 但也留下影響

美國在新冠疫情緊急狀況下擴大社會福利政策，一度類似歐洲的福利國。包括增加糧食券補助金額。(Getty Images)

在疫情 初期的恐慌下，美國政府於數周內轉變為類似歐洲模式的「福利 國家」，國會迅速加強社會安全網，創造新的聯邦福利；隨著疫情緊急狀況結束和經濟重新開放，這些因應危機制定的福利政策也結束。儘管延長某些項目，或建立更慷慨安全網的努力紛紛宣告失敗，但研究人員表示，疫情期間，政府為人民提供更慷慨社會安全網的短暫嘗試已留下了印記。

哥倫比亞大學巴納德學院(Barnard College)研究社會民主的政治學教授貝爾曼(Sheri Berman)指出，由於這些福利政策並非源自國人對政府角色，或公民權利看法的更深層次轉變，至少目前讓這些政策永久化的可能性不大。

貝爾曼指出，「保護人民免受失業的不利影響，幫助有小孩的家庭並確保人民獲得醫療保健，在西歐完全被接受，但美國只是在疫情期間拼湊出的改變；因為如果不這麼做，危機之下，整個系統就會崩潰。但追根究柢，人們的意識形態並未轉變。」

但疫情期間在大部分應急的社會福利政策到期或取消後，部分共和黨人與民主黨人一起提出了兒童稅收抵免或帶薪家庭假等政策，有些將暫時的新福利變得持久，包括各州可選擇延長醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、增加SNAP(營養補充協助計畫，又稱糧食券)金額；為學年期間有資格享受免費或減價午餐的學齡兒童提供夏季雜貨費等。

貝爾曼表示，儘管這些都不是重大結構性變化，但疫情政策可能已讓政府在困難時期支持人民的角色，出現了漸進式改變，代表一切皆有可能。「並不是說美國已成為新出爐的西歐福利國家，但其中一些議題並未完全走回頭路，」她說：「我預計下次大選時，這類問題有很多會更加凸顯出來。」