949元檢測組出包 加州公司誤通知400人罹癌

加州一家生技公司聲稱驗血包能檢測出50種癌症，但最近卻發生錯誤，通知數百名還未驗血的顧客罹患了癌症。(美聯社)

加州 生技公司Grail販售949元的驗血工具，標榜能及早檢測 多達50種癌症 ；不過，Grail本月2日坦承疏失，指遠距醫療包商的軟體出包，導致400人收到錯誤的罹癌信件通知；Grail及時通知收到錯誤通知的客戶，幸無人受到實質傷害。

基因定序龍頭公司「Illumina」旗下的「Grail」公司2015年在加州門羅公園市(Menlo Park)成立，Grail於2021年研發出一款血液檢測癌症的工具「Galleri」，能在50多種癌症症狀出現前，及早篩檢。

Grail發布聲明指出，遠距醫療承包商「PWN Health」的「軟體出現結構問題」(software configuration issue)，錯誤向約400人發送罹癌通知。

Grail發言人表示，超過半數接獲錯誤通知者，確曾購買「Galleri」檢測工具，但還沒抽血。

Grail發現問題後，於36小時內聯繫收到「罹癌通知」的客戶，稱PWN Health已解決軟體問題，強調類似情況不會再次發生，且用戶的健康資訊和個人資料並未外洩。

這起事件在健康篩檢需求與日劇增的情況下發生，檢測內容包括慢性病與癌症。

Grail標榜能額外檢測單一癌症，如大腸癌或乳腺癌等，並透過驗血的方式檢測發生在膽囊和胰腺等「非常規檢測」臟器中的疾病。

Grail表示，沒有任何客戶因為收到錯誤的罹癌通知而受到實質傷害或出現不良事件(adverse events)。

Grail發言人表示，「公司接獲事件通知後，立即打電話或寄送電子郵件，聯繫所有收到PWN Health錯誤通知的人，我們努力連絡上每一個人。」

Grail發言人澄清，「此次事件的錯誤檢測結果，與Galleri的實驗室檢測結果無關。」