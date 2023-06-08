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走出新冠 奧蘭多醫護自組交響樂團

編譯周靜芝 / 綜合報導
佛羅里達州奧蘭多AdventHealth醫院的內科醫生文森·徐（Vincent Hsu）和他的同事加入醫院的管弦樂團，讓疲憊身心在音樂中獲得療癒。（取自AdventHealth/Matt Rainey）
佛羅里達州奧蘭多AdventHealth醫院的內科醫生文森·徐（Vincent Hsu）和他的同事加入醫院的管弦樂團，讓疲憊身心在音樂中獲得療癒。（取自AdventHealth/Matt Rainey）

新冠疫情期間，佛羅里達州奧蘭多AdventHealth醫院的內科醫生文森·徐(Vincent Hsu)和同事備受煎熬，他告訴美國廣播公司新聞網(ABC News)，每天都有更多的病人，也面對巨大的未知數；精疲力竭之際，他在醫院網站上看到AdventHealth計畫成立員工管弦樂隊，正在招募志願者。

文森·徐受過古典音樂訓練、會拉小提琴，他和妻子決定參加甄選。

成立管弦樂團是AdventHealh音樂、藝術總監希卡姆(Richard Hickam)的發想，他現在擔任該樂團指揮，先由醫院員工組成的弦樂團開始，然後逐漸發展到包括銅管、管樂器和打擊樂器的管弦樂團，現在擁有近60名成員。

護士巴尼特(Ian Barnett)是樂團首席低音管(bassoon)樂手，他說，疫情爆發後是一段緊張的時刻，他的音樂嗜好也被迫中斷。

巴尼特表示，除了工作勞累，整個人也變得非常疲憊；他說，參加管弦樂團對他的心理健康有莫大幫助，演奏時整個人很放鬆，工作也更專注。

倫敦國王學院的一項研究顯示，音樂可以增加大腦中與愉悅感有關的化學物質多巴胺的分泌，還可以降低皮質醇(壓力荷爾蒙)。此外，根據哈佛大學的研究，音樂還有助減少焦慮，幫助情緒轉為正向積極。

2021年夏天是樂團的第一場演出，他們為被新冠奪走性命的病人和同事錄製了一首「安魂曲」。接著，在2022年12月，第一次公演是在迪士尼泉(Disney Springs)園區和奧蘭多救援隊舉行的系列聖誕音樂會。

徐醫師說，音樂有治療作用，能用另一種方式來表達情感，並與醫院的同事一起演出，「真的很棒」。

巴奈特(右前)是名護士、也是樂團首席低音管演奏者，能重新吹奏樂器，對他來說意義重...
巴奈特(右前)是名護士、也是樂團首席低音管演奏者，能重新吹奏樂器，對他來說意義重大。（圖截自abc新聞影片）
AdventHealth醫院員工管弦樂團最終目標是能有完整的音樂季，每年舉辦四場...
AdventHealth醫院員工管弦樂團最終目標是能有完整的音樂季，每年舉辦四場演出。（圖截自abc新聞影片）

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