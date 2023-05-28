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疲勞、腦霧找上門…Omicron「疫」外難纏 10%長新冠

編譯徐薏茹／綜合28日電
長新冠患者組織在華府國家廣場的草地上，擺了300張病床，枕頭上標誌「我仍在生病」；一項新研究顯示，約10%的人會出現長新冠症狀。（美聯社）
長新冠患者組織在華府國家廣場的草地上，擺了300張病床，枕頭上標誌「我仍在生病」；一項新研究顯示，約10%的人會出現長新冠症狀。（美聯社）

「美國醫學協會雜誌」(JAMA)一項新研究顯示，約10%的人群在感染Omicron變種病毒後似乎會出現長新冠症狀，這一估計數據低於新冠疫情早期。

國家衛生研究院(NIH)的早期研究結果強調十幾種最能區分長新冠的症狀。目前全球有數百萬人患有長新冠，出現包括疲勞、腦霧(brain fog)等幾十種不同的症狀，至今科學家仍未找出造成長新冠的原因，為何只有一部分人患上長新冠、如何治療、如何做出最佳診斷等問題也尚待釐清。而對病症有更好的定義是獲得這些答案的關鍵。

研究作者之一、紐約大學朗格尼健康醫院(NYU Langone Health)霍威茲(Leora Horwitz)醫師表示：「偶爾我會聽到有人說大家只是有點累，但並非如此，長新冠與這有些不同，這很重要。」

霍威茲參與的新研究找來在疫情不同時間點感染新冠肺炎的8600多個成年人，與另外不曾感染的1100人對照。

據估計，約三分之一新冠肺炎患者曾出現長新冠症狀，這一結果與2021年12月Omicron變種病毒開始在美國盛行以前，NIH研究參與者通報的數據相似；研究人員指出，已有長新冠症狀的人群更有可能紀錄。

然而，約有2230名病人在該研究開始後首度感染新冠肺炎，因此他們能即時通報症狀，結果發現六個月後只有約10%的人出現長期症狀。

先前研究表明，自Omicron病毒出現以來，長新冠風險已下降。更大問題是如何辨別並幫助已患有長新冠的病患。

這項研究重點集中於幾十種可能有助於辨別長新冠的症狀，包括疲勞、腦霧、眩暈、腸胃症狀、心悸、性功能問題、嗅味覺喪失、口渴、慢性咳嗽、胸痛、運動或異常活動後症狀惡化。

研究員為這些症狀制定分數，尋求建立一個門檻，最終有助於確保類似病患的數據被納入可能的長新冠治療研究，作為NIH研究或其他領域的一部分，用於同類比較。

長新冠患者組織在華府國家廣場的草地上，擺了300張病床，枕頭上標誌「我仍在生病」...
長新冠患者組織在華府國家廣場的草地上，擺了300張病床，枕頭上標誌「我仍在生病」；一項新研究顯示，約10%的人會出現長新冠症狀。（美聯社）

新冠肺炎 Omicron 變種病毒

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