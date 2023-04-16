占比近3成…1420萬白卡持有人 恐失牙齒保險

新冠疫情緊急狀態結束後，擁有醫療補助計畫的全美成年人當中，約有1420萬人恐失去牙齒保險。(美聯社)

非營利醫療智庫「CareQuest口腔衛生研究中心」(CareQuest Institute for Oral Health)調查報告指出，隨著新冠疫情緊急狀態結束，擁有俗稱白卡 的醫療補助計畫(Medicaid)的全美成年人當中，約有1420萬人恐將因為被州政府認定不符參加資格而失去牙齒保險 ，約占目前白卡參加者的28%。

國家廣播公司(NBC)報導，若以各州區分，「CareQuest口腔衛生研究中心」統計顯示，頓失白卡牙齒保險人數最多的五州為夏威夷州、懷俄明州、印第安納州、佛羅里達州、伊利諾州。有六個州的低收入 民眾州政府保險計畫裡並不提供看牙給付：阿拉巴馬州、德拉瓦州、緬因州、馬里蘭州、田納西州、德州。

由於新冠疫情緊急狀態已於4月1日畫下句點，各州政府將審查白卡持有人是否符合參加資格，並將喪失資格者剔除。

報導指出，各州主管機關接下來在重新確認民眾是否符合繼續參加白卡的過程中，恐將面臨龐大挑戰。

「CareQuest口腔衛生研究中心」主席兼執行長明特爾-喬登(Myechia Minter-Jordan)說，公布這項統計的目的是希望讓州政府及衛生主管機關協助民眾保有牙齒保險。

明特爾-喬登呼籲白卡持有人應該檢查自己擁有的給付項目是否出現改變。她說：「我們希望確保民眾能夠了解沒有牙齒保險的代價，聯邦與州政府機關也應該了解。這是真正的關鍵。」

她表示，失去白卡資格的民眾，希望透過其他計畫獲得保險，包括私人市場，但無法確定民眾知道到哪裡尋找選項，也無法確定民眾了解如何申請附帶看牙保險的醫保計畫。她說：「對於低收入族群、生活在偏鄉地區以及少數族裔來說，這個轉變將帶來不成比例的巨大衝擊。」

報導指出，約有47州對白卡持有人提供某種程度的看牙服務，提供緊急治療、有限給付或其他服務。聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)統計顯示，持有白卡的成年人裡，約有25%每年前往牙醫就診。然而，要尋找接受白卡患者的牙醫並不容易。